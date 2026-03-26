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F1 - Piastri desmistifica vantagem da Mercedes em 2026: "Não tem mágica"

Australiano apontou a otimização como principal fator para superioridade da equipe Brackley

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:

Que a Mercedes é a equipe a ser batida na temporada 2026 da Fórmula 1, é inegável, contudo, Oscar Piastri não acredita que a equipe de Brackley esteja em 'outro planeta' ou "fazendo mágica" para conquistar os resultados e se colocar à frente no grid. Na verdade, na visão do australiano, a razão é muito mais simples.

Leia também:

Das duas etapas realizadas até aqui, o time das 'Flechas de Prata' foi protagonista em ambas: pole e vitória de George Rusell na Austrália e pole e vitória de Kimi Antonelli na China, além do triunfo do britânico na sprint em Xangai. 

Enquanto isso, na contramão, a McLaren não participou da última prova com seus dois carros apresentando problemas que impediram tanto Lando Norris quanto Piastri de largar. Ainda assim, na visão do representante 'papaia'  - que usa motor Mercedes - o que está acontecendo não é nada demais, apenas uma questão de otimização do material que se tem na mão.

"Não tem nada de mágico. Eles provavelmente têm mais downforce e acho que estão conseguindo usar a unidade de potência um pouco melhor do que nós no momento. E é simples assim, na verdade. Não tem mágica", destacou.

"Não tem realmente uma área em que somos fracos ou uma área em que somos fortes. É um pouco em tudo. Acho que encontrar mais downforce é a nossa principal oportunidade", continuou. "A Ferrari também é interessante, porque, eu diria, eles são melhores nas curvas. Na China foi bem interessante e  a forma como eles têm conseguido brigar com a Mercedes também é interessante porque não é só questão de ritmo puro de classificação."

"Acho que a Mercedes tem uma vantagem clara sobre todo mundo nisso, mas a maneira como a Ferrari consegue disputar com eles, especialmente nas largadas, é bem interessante de ver. Dá para tirar inspiração de mais de um lugar".

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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