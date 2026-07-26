Oscar Piastri foi protagonista de uma cena estranha no GP da Hungria de Fórmula 1: ao tentar passar o retardatário Carlos Sainz, o espanhol chegou a brigar pela posição de pista com o piloto da McLaren, atingindo-o na roda dianteira direita e forçando ele para a grama. Piastri reagiu ao incidente afirmando que não ficou apenas irritado e que a culpa pela corrida dele ter sido arruinada foi exclusivamente do rival da Williams, mesmo abandonando a prova por outro motivo posteriormente.

O 'dia de cão' de Piastri no GP da Hungria começou bem, com uma boa largada que o fez ficar na liderança da prova no primeiro momento. Apesar disso, como o próprio Oscar definiu, foi tudo "ladeira abaixo"

"A largada foi boa. A primeira volta foi muito boa. E depois as coisas foram ladeira abaixo a partir dali. Senti que, sob esse aspecto, fiz as coisas certas", começou Piastri. "E acho que o primeiro stint com os pneus médios foi ok".

"A partir dali, o pneu duro não rendeu nada. Mas, é, o fato de ter liderado metade da corrida hoje, mesmo com tudo estando tão difícil, é ao menos algo positivo".

Na imagem do incidente, é possível notar que Sainz jogou o carro para o lado, atrapalhando a passagem de Piastri, que esbravejou contra o espanhol da Williams: "Saia da porra do caminho, seu idiota! Meu Deus!"

Sobre a questão dos retardatários e o pit stop antecipado para tentar sair na frente de Hamilton, o australiano afirmou que não ficou bravo com isso, mas sim com o incidente com Sainz.

"Foi mais o fato de ter sido atingido por um retardatário. Acho que o momento do meu pit stop foi correto. Nós tínhamos que nos cobrir do Hamilton, o que era perfeitamente normal. Sem ter sido atingido, eu ainda estaria à frente do Lando. Então, sob esse aspecto, para mim, estava tudo bem".

"No momento [da batida com Sainz], fiquei incrivelmente irritado. Na verdade, 'irritado' não é a palavra que eu usaria, mas há uma infinidade de outras que eu usaria para o Carlos".

"Depois, obviamente, quando o Lando saiu à frente, eu sabia que não tinha ritmo para atacá-lo. Então, sabia que minhas chances de vencer a corrida tinham acabado ali. Naquele momento, fiquei puto da vida por ter perdido a liderança. Mas isso não foi culpa da equipe. Foi culpa do Carlos".

Um fator explicado por Piastri foi que o sistema de bandeiras azuis da prova estava com problemas técnicos. No entanto, o piloto da McLaren não acredita que isso seja justificativa para o movimento de Sainz.

"Sim, eu sabia que havia bandeiras azuis, mas havia bandeiras azuis em todos os postos de sinalização dos fiscais. Eu estava logo atrás dele. Não pude acreditar no que aconteceu".

"Ser atingido por um retardatário nunca é uma das coisas que você espera que vá dar errado na sua corrida. Hoje foi. Eu não me importo se ele não me viu. O fato de ele não ter visto e ninguém ter avisado, ou a falta absoluta de atenção dele, é inaceitável".

Questionado pela Sky Sports se a quebra da caixa de câmbio foi causada por uma passagem em alguma das zebras altas de Budapeste, Piastri disse que "não sei, quando quebrou, eu estava apenas seguindo minhas linhas normais, não tenho certeza".

Colaboração de Stuart Codling

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