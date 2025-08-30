A disputa pelo título da Fórmula 1 segue mais quente do que nunca. E, na classificação deste sábado em Zandvoort, vimos mais um capítulo, com Oscar Piastri garantindo a pole position do GP da Holanda com apenas 0s012 de vantagem para Lando Norris.

Ao longo do início do fim de semana, Norris vinha se colocando como favorito, tendo terminado as três sessões de treinos livres na frente, com Piastri perdendo inclusive para Fernando Alonso no TL2. Mas na classificação deste sábado, o australiano respondeu, liderando o Q1 e, finalmente, fazendo a pole. Após o quali, ele falou sobre sua evolução.

"Bem, essa é a definição de atingir o pico no momento certo. Durante o fim de semana, eu me senti bem, mas houve algumas curvas que não consegui ser mais rápido, mas encontrava velocidade em outros lugares. Então estou feliz por ter conseguido esse resultado".

"Obviamente, a disputa de pontos ainda é amanhã. Mas estava parecendo um fim de semana um pouco complicado até agora, então estou muito feliz por sair com isso [a pole]".

Quando questionado sobre como é seu trabalho de evolução ao longo de um fim de semana, Piastri falou que ainda há espaço para melhora nesta etapa.

"Você se esforça. Essa é uma das coisas boas de ter tantos treinos: você tem tempo para trabalhar nisso, e acho que melhorei nas partes que não estava ruim, conseguindo compensar a diferença desta forma. Ainda há algumas coisas para tentar melhorar e trabalhar".

Sobre a briga interna da McLaren, Piastri disse: "Vamos ver o que teremos amanhã. Obviamente, nós dois estamos tentando bater o outro todo fim de semana, então sim. Há algumas variáveis que podem mexer com as coisas. Vamos ver o que acontece".

