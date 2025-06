Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1, com volta rápida de 1min11s54. Lando Norris, também da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o top 3 dos treinos classificatórios de Barcelona. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, irá largar de 12º.

Q1

Os primeiros 18 minutos de sessão começaram com Esteban Ocon sendo o primeiro a abrir volta rápida, enquanto a maior parte dos pilotos permanecia nos boxes. Nesses tempos iniciais, Lance Stroll foi o mais rápido, com 1min13s699.

Faltando 13 minutos para o fim do Q1, a maioria dos pilotos começavam a se alinhar no pitlane para ir à pista. Bortoleto, em sua tentativa, conseguiu marcar tempo de 1min13s911, chegando à quinta colocação. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, teve a liderança momentaneamente.

Faltando nove minutos para o fim, foi a vez de Lando Norris fazer a volta mais rápida, mas seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, tomou o topo da tabela, com tempo de 1min12s551.

Depois de iniciarem o Q1 sem tempos, Leclerc, Hamilton e Verstappen marcaram boas voltas e saíram da zona de eliminação, com o holandês da Red Bull cravando a segunda mais rápida.

Faltando cinco minutos no relógio, a maioria dos pilotos saíram dos boxes para as últimas tentativas, causando um congestionamento na saída do pitlane. Um dos causadores desse trânsito foi o carro de Colapinto, que não conseguia fazer o carro andar.

Em sua última tentativa, Bortoleto fez uma boa volta e marcou 1min13s045, conseguindo escapar da zona de eliminação do Q1 em 10º e garantindo passagem para o Q2. No final da sessão, o carro de Colapinto até saiu do pitlane, mas não durou muito tempo na pista, parando poucos instantes depois.

Eliminados do Q1: Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg

Q2

Albon e Alonso foram os primeiros pilotos na pista durante o Q2, mas, enquanto o piloto da Williams marcou o tempo inicial da sessão, 1min13s113, o espanhol voltou aos boxes rapidamente.

Faltando 11 minutos para o fim do Q2, a maioria dos pilotos começavam as suas tentativas, com Bortoleto cravando outra boa volta, conseguindo marcar tempo de 1min13s046, subindo para a segunda colocação da tabela.

Com sete minutos restantes, foi a vez da dupla da McLaren tomar a liderança da sessão, com Piastri marcando tempo de 1min11s998, o primeiro abaixo da marca de 1min12. Instantes depois, os pilotos se recolheram aos boxes para se prepararem para as últimas tentativas.

No minuto final, os pilotos ameaçados pela zona de eliminação foram para pista em suas tentativas de 'salvação'. Bortoleto melhorou o tempo para 1min12s756, mas não conseguiu passar para o Q3, garantindo a 12ª colocação na largada.

Eliminados no Q2: Oliver Bearman, Lance Stroll, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.

Q3

Nos 12 minutos que definem o top 10 da corrida em Barcelona, Verstappen 'abriu' a pista no Q3, primeiro em uma volta de aquecimento antes da tentativa de volta rápida.

Faltando oito minutos para o fim, Piastri cravou tempo de 1min11s836, mas Norris superou o companheiro de equipe e tomou a liderança por 17 milésimos (1min11s819).

Com cinco minutos para o fim do Q3, Alonso era o único a permanecer na pista, garantindo a quinta colocação momentânea.

Faltando três minutos para o fim, os pilotos foram para pista em suas últimas tentativas de volta rápida. No entanto, Leclerc foi visto fora do carro, 'abandonando' o Q3 antes da última volta no relógio.

Norris até conseguiu bom tempo, mas Oscar Piastri fez três setores roxos e volta de 1min11s546, garantindo a pole position de domingo.

