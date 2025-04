Oscar Piastri na pole, com Charles Leclerc e George Russell bem em seu 'pescoço', essa era a situação para a largada de domingo do Bahrein na Fórmula 1. Lando Norris e Max Verstappen largaram de uma posição mais complicada, sendo apenas os sexto e sétimos.

No fim, Piastri liderou a corrida de maneira muito tranquila, enquanto o piloto da Mercedes e Norris fecharam o top 3, com Leclerc finalizando em quarto.

George Russell teve uma largada espetacular, rapidamente tomando o lugar de Charles Leclerc, que também perdeu a posição para Lando Norris, que subiu de sexto para terceiro.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg tiveram um início complicado, com ambos perdendo todas as posições e caindo diretamente para o fundo do grid. O brasileiro terminou como 20°, mas logo conseguiu superar o companheiro de equipe.

Com poucas voltas, Norris já estava sendo investigado por 'queimar a largada'. O carro do piloto foi posicionado de maneira incorreta nos colchetes iniciais e a FIA tomou a decisão de puni-lo em cinco segundos.

Com 10 voltas, Piastri já estava a três segundos de Russell, que tentava se afastar de Norris. Leclerc, na quarta posição, enfrentava um gap de quase dois segundos para o piloto britânico da McLaren.

Bortoleto fez uma parada bem antecipada, tentando tomar a posição de Liam Lawson O brasileiro calçou pneus duros exatamente pensando em tomar a 19°.

Na parada de Verstappen, a Red Bull cometeu um pequeno erro e o tetracampeão reclamou bastante por ter perdido tanto tempo nos boxes. Ele retornou no fundo do grid e precisou escalar o pelotão, mas ficou 'preso' atrás de Esteban Ocon, da Haas, por diversas voltas. Inclusive, o holandês reclamou que não tinha ritmo para fazê-lo e ficou preso na sétima colocação.

A Ferrari, por sua vez, optou por fazer uma parada dupla e conseguiu não cometer nenhum erro. Leclerc retornou como quarto colocado, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 10°.

Verstappen recebeu o 'ok' da FIA para trocar seus freios, que estavam dando problemas ao longo de todo o fim de semana, mas, mesmo assim, durante a corrida, o piloto continuou dizendo que "não conseguia frear".

As surpresas ficaram com Andrea Kimi Antonelli, Ocon e Lewis Hamilton. Os três pilotos protagonizaram diversas ultrapassagens.

Na segunda parada de Verstappen, a Red Bull também cometeu erros e o piloto voltou apenas como o último colocado. O tetracampeão ultrapassou as duas Saubers, Lawson e Stroll, ficando logo atrás de Antonelli, que ousou ao parar uma segunda vez e optar por pneus macios.

Com 30 voltas, Piastri já estava a sete segundos de Russell, que sentia Leclerc se aproximando rapidamente. Norris, na quarta posição, ainda estava há dois segundos para o piloto monegasco, mas oito segundos à frente de Hamilton.

Safety Car na pista

Carlos Sainz e Yuki Tsunoda tiveram um pequeno toque, que causou uma bandeira amarela e o Safety Car na pista, reaproximando todos os pilotos e permitindo um pit stop mais calmo para todas as garagens.

Russell saiu calçado de pneus macios, pensando em tentar atacar Piastri pela vitória. Leclerc, por sua vez, voltou com duros e o australiano seguiu com médios.

Na relargada, o piloto da McLaren teve uma ótima reação, se mantendo em primeiro lugar e rapidamente abrindo mais de um segundo à frente de Russell. Mas os holofotes ficaram para a disputa entre Hamilton e Norris, onde o piloto da McLaren ultrapassou o heptacampeão pelo lado de fora da pista.

Piastri venceu a corrida, de maneira bastante tranquila, seguido por Russell e Norris, que fecharam o pódio. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly, Ocon, Tsunoda e Bearman fecharam a zona de pontuação.

Após punição de 10 segundos a Lawson e desclassificação de Hulkenberg por desgaste excessivo da prancha de seu assoalho, Bortoleto terminou em 18º:

