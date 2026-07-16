F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

O mercado de pilotos continua sendo um assunto quente poucos dias antes da pausa de agosto da Fórmula 1. Max Verstappen é uma das peças-chave que podem mudar ou travar o cenário, mas, com a Mercedes fechando as portas, Oscar Piastri se tornou bastante importante também.

Nas últimas semanas, o australiano passou a enfrentar rumores de que estaria descontente com a situação atual da McLaren e, sendo assim, estaria estudando a possibilidade de encontrar uma vaga em outra equipe. Possivelmente, Piastri poderia encontrar 'abrigo' na Red Bull, mas apenas caso Verstappen decidisse deixar Milton Keynes.

Não é nenhuma novidade que o período de férias da F1 seja o momento da 'silly season', ou seja, a 'temporada de negociações'. No entanto, tanto Piastri quanto Mark Webber — responsável por gerenciar a carreira do companheiro de Lando Norris — veem os rumores ligando o australiano à Red Bull como um "absurdo".

Em entrevista à Racer, Webber voltou a mencionar o contrato de longo prazo assinado por Oscar - o acordo é vigente até o fim da temporada de 2028 - e classificou o possível descontentamento do piloto como "absurdo".

"Muitos rumores têm circulado sobre ele e outras equipes... A McLaren afirmou repetidamente que deseja mantê-lo a longo prazo, e Oscar está focado nesse objetivo", disse o ex-piloto da Red Bull.

Durante o dia de mídia na Bélgica nesta quinta-feira (16), o Piastri foi bastante categórico sobre o momento que enfrenta na McLaren e deixou claro que está "feliz" com a situação atual.

"Estou muito à vontade com a minha situação atual e com o meu papel. O Zak [Brown], o Andrea [Stella] e toda a equipe têm sido ótimos durante tudo isso, muito tranquilizadores. Eu tenho agido da mesma forma".

"É claro que o Max [Verstappen] está sentindo que não está em uma ótima posição no momento ou que está explorando opções. Foi a mesma coisa no ano passado com ele e a Mercedes. Não é nada de novo, mas estou muito feliz com a minha situação, com o andamento das coisas e com o jeito que tudo tem corrido".

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