Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard

Fórmula 3 Regional Europeia
Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard

F1 - Hamilton: 'Desde que deixei de usar o simulador, estou mais rápido'

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Hamilton: 'Desde que deixei de usar o simulador, estou mais rápido'

F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência

F1 - "Não será a mesma Spa": Como carros de 2026 irão se comportar na Bélgica?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - "Não será a mesma Spa": Como carros de 2026 irão se comportar na Bélgica?

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir a sexta do GP da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir a sexta do GP da Bélgica

F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

Australiano deixou claro que "está feliz" na equipe de Woking e não pensa em deixá-los

Livia Veiga Filip Cleeren
Editado:

O mercado de pilotos continua sendo um assunto quente poucos dias antes da pausa de agosto da Fórmula 1. Max Verstappen é uma das peças-chave que podem mudar ou travar o cenário, mas, com a Mercedes fechando as portas, Oscar Piastri se tornou bastante importante também.

Leia também:

Nas últimas semanas, o australiano passou a enfrentar rumores de que estaria descontente com a situação atual da McLaren e, sendo assim, estaria estudando a possibilidade de encontrar uma vaga em outra equipe. Possivelmente, Piastri poderia encontrar 'abrigo' na Red Bull, mas apenas caso Verstappen decidisse deixar Milton Keynes.

Não é nenhuma novidade que o período de férias da F1 seja o momento da 'silly season', ou seja, a 'temporada de negociações'. No entanto, tanto Piastri quanto Mark Webber — responsável por gerenciar a carreira do companheiro de Lando Norris — veem os rumores ligando o australiano à Red Bull como um "absurdo".

Em entrevista à Racer, Webber voltou a mencionar o contrato de longo prazo assinado por Oscar - o acordo é vigente até o fim da temporada de 2028 - e classificou o possível descontentamento do piloto como "absurdo".

"Muitos rumores têm circulado sobre ele e outras equipes... A McLaren afirmou repetidamente que deseja mantê-lo a longo prazo, e Oscar está focado nesse objetivo", disse o ex-piloto da Red Bull.

Durante o dia de mídia na Bélgica nesta quinta-feira (16), o Piastri foi bastante categórico sobre o momento que enfrenta na McLaren e deixou claro que está "feliz" com a situação atual.

"Estou muito à vontade com a minha situação atual e com o meu papel. O Zak [Brown], o Andrea [Stella] e toda a equipe têm sido ótimos durante tudo isso, muito tranquilizadores. Eu tenho agido da mesma forma".

"É claro que o Max [Verstappen] está sentindo que não está em uma ótima posição no momento ou que está explorando opções. Foi a mesma coisa no ano passado com ele e a Mercedes. Não é nada de novo, mas estou muito feliz com a minha situação, com o andamento das coisas e com o jeito que tudo tem corrido".

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

F1: Colapinto 'provoca' rivais da Argentina e Sainz revela 'perrengue' para ver final da Copa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Colapinto 'provoca' rivais da Argentina e Sainz revela 'perrengue' para ver final da Copa

F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"

Últimas notícias

Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard

Fórmula 3 Regional Europeia
Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard

F1 - Hamilton: 'Desde que deixei de usar o simulador, estou mais rápido'

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Hamilton: 'Desde que deixei de usar o simulador, estou mais rápido'

F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hadjar largará do fundo do grid na Bélgica devido a trocas na unidade de potência

F1 - "Não será a mesma Spa": Como carros de 2026 irão se comportar na Bélgica?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - "Não será a mesma Spa": Como carros de 2026 irão se comportar na Bélgica?