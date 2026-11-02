F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi punido em 10 segundos (veja documento da penalidade no tweet abaixo) por causar o acidente que tirou Arvid Lindblad, britânico da Racing Bulls, do GP do México de Fórmula 1.

Com isso, Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, sobe de 11º para 10º e pontua no Autódromo Hermanos Rodríguez. Assim, ele vai soma pontos pela primeira vez desde o oitavo lugar no GP da Bélgica.

O acidente entre Piastri e Lindblad

O lance aconteceu no fim da prova, quando Lindblad era sétimo e tentava se defender de Piastri, que vinha mais rápido. Em duelo na curva 1, o britânico se moveu sob frenagem e foi atacado pelo australiano na curva 2, com ambos se tocando. Veja o incidente abaixo:

O que diz o documento da FIA sobre o acidente:

“Na aproximação da curva 1, o piloto do carro #81 tentou uma ultrapassagem por fora sobre o carro #41. O carro #81 nunca esteve completamente ao lado do #41, então não pôde reclamar direito sobre a curva. O piloto do carro #41 defendeu a posição soltando os freios, mas sem forçar o #81 para fora da pista e deixando espaço por fora — o que não é obrigado a fazer”, diz o documento.

“Os comissários determinaram que a colisão poderia ter sido evitada se o piloto do carro #81 tivesse se movido mais para a esquerda após a curva 1, mesmo que isso envolvesse sair da pista antes da curva 2”, completaram os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Resultado do GP do México pós-punição a Piastri:

Pos. Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull 2º Lewis Hamilton Ferrari 3º Kimi Antonelli Mercedes 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lando Norris McLaren 6º George Russell Mercedes 7º Franco Colapinto Alpine 8º Liam Lawson Racing Bulls 9º Pierre Gasly Alpine 10º Gabriel Bortoleto Audi 11º Isack Hadjar Red Bull 12º Ryo Hirakawa Haas 13º Alex Albon Williams 14º Carlos Sainz Williams 15º Oscar Piastri McLaren 16º Nico Hülkenberg Audi 17º Sergio Pérez Cadillac DNF Arvid Lindblad Racing Bulls DNF Oliver Bearman Haas DNF Valtteri Bottas Cadillac DNF Fernando Alonso Aston Martin DNF Lance Stroll Aston Martin

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