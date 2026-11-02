F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad
Brasileiro pontua pela primeira vez desde o GP da Bélgica, no qual foi oitavo em Spa-Francorchamps
O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi punido em 10 segundos (veja documento da penalidade no tweet abaixo) por causar o acidente que tirou Arvid Lindblad, britânico da Racing Bulls, do GP do México de Fórmula 1.
Com isso, Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, sobe de 11º para 10º e pontua no Autódromo Hermanos Rodríguez. Assim, ele vai soma pontos pela primeira vez desde o oitavo lugar no GP da Bélgica.
O acidente entre Piastri e Lindblad
O lance aconteceu no fim da prova, quando Lindblad era sétimo e tentava se defender de Piastri, que vinha mais rápido. Em duelo na curva 1, o britânico se moveu sob frenagem e foi atacado pelo australiano na curva 2, com ambos se tocando. Veja o incidente abaixo:
O que diz o documento da FIA sobre o acidente:
“Na aproximação da curva 1, o piloto do carro #81 tentou uma ultrapassagem por fora sobre o carro #41. O carro #81 nunca esteve completamente ao lado do #41, então não pôde reclamar direito sobre a curva. O piloto do carro #41 defendeu a posição soltando os freios, mas sem forçar o #81 para fora da pista e deixando espaço por fora — o que não é obrigado a fazer”, diz o documento.
“Os comissários determinaram que a colisão poderia ter sido evitada se o piloto do carro #81 tivesse se movido mais para a esquerda após a curva 1, mesmo que isso envolvesse sair da pista antes da curva 2”, completaram os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
Resultado do GP do México pós-punição a Piastri:
|
Pos.
|
Piloto
|
Equipe
|
1º
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
2º
|
Lewis Hamilton
|
Ferrari
|
3º
|
Kimi Antonelli
|
Mercedes
|
4º
|
Charles Leclerc
|
Ferrari
|
5º
|
Lando Norris
|
McLaren
|
6º
|
George Russell
|
Mercedes
|
7º
|
Franco Colapinto
|
Alpine
|
8º
|
Liam Lawson
|
Racing Bulls
|
9º
|
Pierre Gasly
|
Alpine
|
10º
|
Gabriel Bortoleto
|
Audi
|
11º
|
Isack Hadjar
|
Red Bull
|
12º
|
Ryo Hirakawa
|
Haas
|
13º
|
Alex Albon
|
Williams
|
14º
|
Carlos Sainz
|
Williams
|
15º
|
Oscar Piastri
|
McLaren
|
16º
|
Nico Hülkenberg
|
Audi
|
17º
|
Sergio Pérez
|
Cadillac
|
DNF
|
Arvid Lindblad
|
Racing Bulls
|
DNF
|
Oliver Bearman
|
Haas
|
DNF
|
Valtteri Bottas
|
Cadillac
|
DNF
|
Fernando Alonso
|
Aston Martin
|
DNF
|
Lance Stroll
|
Aston Martin
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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