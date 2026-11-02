F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

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Brasileiro pontua pela primeira vez desde o GP da Bélgica, no qual foi oitavo em Spa-Francorchamps

Redação Motorsport.com
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O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, foi punido em 10 segundos (veja documento da penalidade no tweet abaixo) por causar o acidente que tirou Arvid Lindblad, britânico da Racing Bulls, do GP do México de Fórmula 1

 

Com isso, Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, sobe de 11º para 10º e pontua no Autódromo Hermanos Rodríguez. Assim, ele vai soma pontos pela primeira vez desde o oitavo lugar no GP da Bélgica

O editor recomenda:

O acidente entre Piastri e Lindblad

O lance aconteceu no fim da prova, quando Lindblad era sétimo e tentava se defender de Piastri, que vinha mais rápido. Em duelo na curva 1, o britânico se moveu sob frenagem e foi atacado pelo australiano na curva 2, com ambos se tocando. Veja o incidente abaixo:

 

O que diz o documento da FIA sobre o acidente:

“Na aproximação da curva 1, o piloto do carro #81 tentou uma ultrapassagem por fora sobre o carro #41. O carro #81 nunca esteve completamente ao lado do #41, então não pôde reclamar direito sobre a curva. O piloto do carro #41 defendeu a posição soltando os freios, mas sem forçar o #81 para fora da pista e deixando espaço por fora — o que não é obrigado a fazer”, diz o documento.

“Os comissários determinaram que a colisão poderia ter sido evitada se o piloto do carro #81 tivesse se movido mais para a esquerda após a curva 1, mesmo que isso envolvesse sair da pista antes da curva 2”, completaram os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). 

Resultado do GP do México pós-punição a Piastri:

Pos.

Piloto

Equipe

Max Verstappen

Red Bull

Lewis Hamilton

Ferrari

Kimi Antonelli

Mercedes

Charles Leclerc

Ferrari

Lando Norris

McLaren

George Russell

Mercedes

Franco Colapinto

Alpine

Liam Lawson

Racing Bulls

Pierre Gasly

Alpine

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

11º

Isack Hadjar

Red Bull

12º

Ryo Hirakawa

Haas

13º

Alex Albon

Williams

14º

Carlos Sainz

Williams

15º

Oscar Piastri

McLaren

16º

Nico Hülkenberg

Audi

17º

Sergio Pérez

Cadillac

DNF

Arvid Lindblad

Racing Bulls

DNF

Oliver Bearman

Haas

DNF

Valtteri Bottas

Cadillac

DNF

Fernando Alonso

Aston Martin

DNF

Lance Stroll

Aston Martin

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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