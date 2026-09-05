F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda
Incidente entre os pilotos da Oceania aconteceu no segundo segmento da classificação na Itália; assista o 'lance' e saiba mais no Motorsport.com
Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri recebeu uma penalização de três posições no grid do GP da Itália depois de os comissários da Federação Internacional de Automobilismo o declararem culpado por obstruir o carro de Liam Lawson, neozelandês da Red Bull, durante o Q2 da classificação de Monza. O Motorsport.com mostra o 'lance' no vídeo abaixo:
Piastri, que se classificou na terceira posição, terá de recuar três lugares na ordem inicial deste domingo, como consequência da decisão dos comissários, uma punição que o faz cair para a sexta posição.
Assim, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, sobe para a terceira posição, enquanto seu companheiro britânico Lewis Hamilton ascende à quinta e Max Verstappen, holandês da Red Bull, também se beneficia, passando do sexto para o quinto lugar.
Na decisão, os comissários da FIA explicaram o seguinte:
"Os comissários ouviram o piloto do carro 81 (Oscar Piastri), o piloto do carro 30 (Liam Lawson) e representantes das equipes, além de analisarem dados do sistema de posicionamento e sinalização de pista, vídeos, tempos de volta, telemetria, rádio da equipe e imagens da câmera onboard. Ao sair dos boxes, o piloto do carro 81 foi avisado: 'Verstappen, Lawson e Sainz estão passando agora; Sainz foi para os boxes. Apenas Verstappen e Lawson; fique atento a eles ao entrar na pista'. O piloto do carro 81 declarou que não foi alertado de que VER e LAW estavam em voltas rápidas, mas percebeu, ao chegar perto da curva 1, que VER estava em uma volta rápida. Ele reduziu a velocidade significativamente e manteve-se à direita para permitir a passagem de VER, mas não conseguiu evitar atrapalhar LAW, que vinha logo atrás.
Os comissários reconhecem que, com as informações de que dispunha e a situação em que se encontrava, o piloto do carro 81 não tinha outras opções naquele momento e, portanto, acabou atrapalhando o carro 30 — de forma não intencional, mas também desnecessária. Consequentemente, aplica-se a penalidade padrão de perda de 3 posições no grid de largada".
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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