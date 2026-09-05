Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto admite frustração com eliminação no Q2 por um milésimo: "Estava no limite"

F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Monza tem uma alma especial", diz Gasly após pole com a Alpine

Indy: Caio Collet destaca potencial do carro antes da última etapa do ano

Indy
Indy
Laguna Seca
Indy: Caio Collet destaca potencial do carro antes da última etapa do ano

F4: Paulo Willemann leva Starrett Bassani ao terceiro lugar no classificatório em Interlagos

F4 Brasil
F4 Brasil
F4: Paulo Willemann leva Starrett Bassani ao terceiro lugar no classificatório em Interlagos
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Incidente entre os pilotos da Oceania aconteceu no segundo segmento da classificação na Itália; assista o 'lance' e saiba mais no Motorsport.com

Juanjo Sáez Redação Motorsport.com
Editado:

Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri recebeu uma penalização de três posições no grid do GP da Itália depois de os comissários da Federação Internacional de Automobilismo o declararem culpado por obstruir o carro de Liam Lawson, neozelandês da Red Bull, durante o Q2 da classificação de Monza. O Motorsport.com mostra o 'lance' no vídeo abaixo: 

 

Piastri, que se classificou na terceira posição, terá de recuar três lugares na ordem inicial deste domingo, como consequência da decisão dos comissários, uma punição que o faz cair para a sexta posição.

O editor recomenda:

Assim, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, sobe para a terceira posição, enquanto seu companheiro britânico Lewis Hamilton ascende à quinta e Max Verstappen, holandês da Red Bull, também se beneficia, passando do sexto para o quinto lugar.

Na decisão, os comissários da FIA explicaram o seguinte: 

 

"Os comissários ouviram o piloto do carro 81 (Oscar Piastri), o piloto do carro 30 (Liam Lawson) e representantes das equipes, além de analisarem dados do sistema de posicionamento e sinalização de pista, vídeos, tempos de volta, telemetria, rádio da equipe e imagens da câmera onboard. Ao sair dos boxes, o piloto do carro 81 foi avisado: 'Verstappen, Lawson e Sainz estão passando agora; Sainz foi para os boxes. Apenas Verstappen e Lawson; fique atento a eles ao entrar na pista'. O piloto do carro 81 declarou que não foi alertado de que VER e LAW estavam em voltas rápidas, mas percebeu, ao chegar perto da curva 1, que VER estava em uma volta rápida. Ele reduziu a velocidade significativamente e manteve-se à direita para permitir a passagem de VER, mas não conseguiu evitar atrapalhar LAW, que vinha logo atrás.

Os comissários reconhecem que, com as informações de que dispunha e a situação em que se encontrava, o piloto do carro 81 não tinha outras opções naquele momento e, portanto, acabou atrapalhando o carro 30 — de forma não intencional, mas também desnecessária. Consequentemente, aplica-se a penalidade padrão de perda de 3 posições no grid de largada".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Principais comentários
Mais de
Juanjo Sáez

F1: Norris revela trunfo que o levou à vitória na Holanda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris revela trunfo que o levou à vitória na Holanda

F1: Norris ficou "um pouco surpreso" com a pole em Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris ficou "um pouco surpreso" com a pole em Zandvoort

F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa
Mais de
Oscar Piastri

Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

F1 - McLaren explica ano sem vitórias de Piastri: "Não tem a ver com psicologia"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - McLaren explica ano sem vitórias de Piastri: "Não tem a ver com psicologia"

F1: Piastri está confuso com déficit para Norris em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Piastri está confuso com déficit para Norris em 2026
Mais de
McLaren

VÍDEO F1 - Briatore levanta suspeita sobre juiz que 'tirou' pódio de Gasly em Mônaco: "Ligado à McLaren"; Stella reage

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1 - Briatore levanta suspeita sobre juiz que 'tirou' pódio de Gasly em Mônaco: "Ligado à McLaren"; Stella reage

F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

Últimas notícias

AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos

F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis