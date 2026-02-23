Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1 - Piastri: Encontraremos "anomalias" em muitas corridas de 2026

Piloto da McLaren alertou para problemas envolvendo o sistema de recuperação de energia do motor

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piloto da McLaren e terceiro lugar em 2025, Oscar Piastri acredita que os pilotos de Fórmula 1 enfrentarão “anomalias” em muitos GPs da temporada 2026 no que diz respeito à recuperação de energia das unidades de potência.

Leia também:

Nos novos motores, a potência é distribuída em uma proporção de quase 50/50 entre a parte de combustão interna e a elétrica. Isso exige que os pilotos recuperem muito mais energia em comparação com 2025. 

Em pistas com pontos de frenagem intensos — como as de Bahrein e Canadá — a recuperação de energia será menos problemática. No entanto, em pistas com poucas retas longas e pontos de frenagem intensos, como as da Austrália ou da Arábia Saudita, isso pode ser um problema maior. De acordo com Piastri, as maiores “anomalias” nas corridas serão vistas exatamente nesse tipo de pista.

“Com base nas corridas que fiz no simulador, a situação é muito diferente. Em algumas pistas, teremos problemas com a recuperação de energia, em comparação com Bahrein, onde estamos para testes ”.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Dependendo de onde você fizer o ajuste ideal, talvez não seja necessário fazer muito clipping [corte de potência elétrica em retas] ou lift-and-coast [tirar o pé do acelerador antes do ponto de frenagem]. Mas se você não fizer nada disso em Melbourne, sua energia se esgotará muito rapidamente".

“Tudo depende do traçado da pista. Em Jeddah é parecido: uma pista com algumas retas conectadas por curvas rápidas, onde será muito difícil recuperar energia. A maioria das anomalias ocorrerá nesse tipo de lugar".

“Nos testes, vimos o que os outros fizeram na curva 12; se quiser, você pode realmente usar aquele local como uma curva, mas, no momento, tudo está ajustado antes de entrar no carro".

“Você pode alterar durante a corrida, mas isso pode ser um pouco diferente, porque você não está controlando apenas com o acelerador. Acho que Melbourne será bem diferente e será um desafio para todos nós”, disse ele.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

