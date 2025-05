A vitória dupla da McLaren em Miami, no último domingo, deu a eles uma vantagem de mais de 30 segundos sobre os rivais: com números tão superiores, há poucas chances das outras equipes da Fórmula 1 darem um chute na bola, a menos que a corrida no desenvolvimento mude fundamentalmente a ordem.

Caso contrário, é provável que a categoria veja o próximo duelo do campeonato mundial entre dois rivais, o que tem sido uma ocorrência comum na história da categoria principal há anos na batalha pela supremacia.

A última vez que isso aconteceu foi há cerca de uma década, na luta pelo título entre os dois "inimigos de prata", Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que lutaram com unhas e dentes pela vitória final entre 2014 e 2016.

Curiosamente, quando perguntados se um cenário semelhante poderia acontecer em breve na McLaren, os dois protagonistas reagiram de forma muito diferente após a corrida de Miami. Lando Norris foi bastante conciso, dizendo apenas: "O tempo dirá".

Piastri brinca e pensa na batalha entre Hamilton e Alonso

Enquanto isso, seu companheiro de equipe Oscar Piastri tenta amenizar a situação com humor seco, brincando: "Sim, dissemos que tentaríamos repetir 2007".

Piastri está se referindo à primeira "guerra de estrelas", não entre Rosberg e Hamilton, mas entre Hamilton e Fernando Alonso: na McLaren-Mercedes, os dois companheiros de equipe tiraram pontos um do outro, de modo que, no final, foi Kimi Raikkonen, da Ferrari, que ficou em terceiro lugar com uma risada e venceu o campeonato.

Agora, esse papel provavelmente caberia ao atual campeão Max Verstappen, o único piloto que não é da McLaren a vencer um GP este ano e terceiro na classificação do campeonato. Mas a vantagem de Piastri agora é de 32 pontos - e o australiano diz que a McLaren claramente não tem intenção de deixar seus rivais se aproximarem seriamente de novo, especialmente por meio de brigas internas.

Por fim, olhando para o confronto mais provável do campeonato mundial, contra Norris, Piastri disse:

"Nós dois sabemos exatamente quais são nossos pontos fortes. Sempre foi uma luta acirrada entre nós". Assim, será "emocionante" à medida que a temporada avança: "Haverá fins de semana em que Lando estará mais forte e haverá fins de semana em que eu terei a vantagem".

"Não se trata apenas de um caso isolado"

Mas é importante não perder de vista o panorama geral, como ressalta o piloto de 24 anos: "Nós dois sabemos que queremos esse sucesso a longo prazo - enquanto estivermos na McLaren, o que será um longo período para nós dois. E sabemos que haverá uma luta".

Piastri esclarece: "É claro que nós dois queremos ser campeões mundiais. Mas também não queremos apenas essa oportunidade única - queremos isso pelo maior número de anos possível. E isso é algo importante e fácil de ter em mente, para nós e para toda a equipe".

Mas o fato de uma luta pelo campeonato dentro de uma equipe ser regida por um conjunto diferente de leis do que contra uma equipe rival pode tornar as coisas ainda mais difíceis, de acordo com Piastri? "Em alguns aspectos, sim, em outros não".

"Já conhecemos muito bem o estilo de gerenciamento um do outro. Sabemos onde estão nossos pontos fortes - e talvez também onde estão nossos pontos fracos. Portanto, temos mais informações desse ponto de vista, mas é claro que isso vale para os dois lados".

Para Oscar, ter o mesmo carro elimina um "fato de incerteza", mas também traz desafios diferentes para ambos. O australiano acredita que ele e Norris têm os "mesmos pontos fortes e fracos na pista".

"E como as ultrapassagens são muito difíceis, nove em cada dez vezes é provável que quem estiver na frente após a largada permaneça na frente", prevê o piloto da McLaren.

"Isso complica a situação", diz Piastri, que aponta para "fatores como estratégias de pit lane, que são obviamente muito importantes dentro de uma equipe". O líder do campeonato, portanto, recusa-se a dar uma resposta clara à questão de saber se é mais difícil ou mais fácil contra seu companheiro de equipe: "Há simplesmente vantagens e desvantagens".

