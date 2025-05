O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, acredita que a McLaren tem ritmo para competir pela pole position no GP de Mônaco - desde que consiga se recuperar de uma sexta-feira "muito confusa".

Piastri escapou de danos permanentes depois de ir direto para o muro de pneus em Sainte Devote, aos 19 minutos da segunda sessão de treinos livres, mas se recuperou para marcar o segundo melhor tempo.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderou as duas sessões de sexta-feira, no entanto, Piastri foi quinto no TL1, enquanto o companheiro de equipe Lando Norris foi terceiro e quarto na McLaren.

O ritmo da Ferrari pegou muitos de surpresa, mas Piastri acha que a McLaren pode mais uma vez se estabelecer no topo da classificação para o resto do fim de semana.

"Acho que o dia inteiro foi de altos e baixos, acho que quando juntamos tudo, o ritmo é muito bom", disse o australiano. "Especialmente para mim foi um dia muito confuso, então, sim, tentarei reiniciar um pouco amanhã, porque acho que o ritmo do carro está lá. Claramente, a Ferrari está parecendo muito mais forte aqui do que antes, mas acho que hoje foi mais uma bagunça do meu lado. Há muitas coisas para aprender e acho que amanhã será um dia interessante."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Quando Norris foi questionado sobre os detalhes do que poderia estar atrapalhando um pouco as McLarens, ele sugeriu que bastam alguns pequenos ajustes.

"É sempre bom se divertir aqui. É sempre estressante, mas sim, é bom se divertir, só é difícil conseguir algumas voltas limpas e outras coisas às vezes, mas acho que é uma sensação agradável, me senti confortável desde o início, mas é preciso progredir mais em algumas áreas", disse Norris, que está em segundo lugar no campeonato.

"É difícil descrever as coisas, mas estamos falando de pequenas coisas, como se não fossem enormes, mas quando você está falando de centenas aqui e ali, são muitas pequenas coisas que se somam. Mas é muito difícil acertar a frenagem, acertar as curvas, acertar os pneus, a aderência, a sensação, tudo na janela perfeita, então é, eu sei que não há uma resposta para a pergunta, são muitas coisas diferentes", finalizou o britânico.

