F1: Piastri está confuso com déficit para Norris em 2026

Oscar Piastri está se perguntando por que tem tido dificuldades para tirar o máximo proveito do carro da McLaren na Fórmula 1 de 2026 em comparação com seu companheiro de equipe, Lando Norris.

Norris venceu as duas últimas corridas - na Hungria e na Holanda largando da pole, graças a um MCL40 amplamente aprimorado, enquanto Piastri sofreu um abandono e terminou em sexto lugar.

Isso deixou Norris em quarto lugar na classificação geral, com 55 pontos de vantagem sobre Piastri, que ocupa a sétima posição e também está atrás do companheiro de equipe por 13 a 4 no confronto direto nas qualificações (incluindo as corridas de sprint) deste ano.

Portanto, o australiano certamente tem ficado em segundo lugar e não sobe ao pódio desde Miami, em maio, enquanto sua última vitória foi em Zandvoort, em agosto passado — quando parecia um futuro campeão.

"Infelizmente, não é a primeira corrida em que o ritmo simplesmente não apareceu", disse Piastri no domingo na Holanda. "Lando acabou de vencer a corrida com uma vantagem considerável, então acho que o carro está em boa forma".

"Ele tem sido rápido nos últimos dois finais de semana. Acho que essas duas pistas se adaptam bem ao carro. Só que, por alguma razão, não consegui extrair o ritmo dele".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Eric Le Galliot

Mas não devemos ficar muito surpresos com as dificuldades de Piastri em 2026, pois ele agora precisa lidar com um carro com menor aderência devido à redução dos níveis de downforce imposta pelas novas regras.

É justamente em condições de baixa aderência que o piloto de 25 anos tem notória dificuldade, já que a disputa pelo título de Piastri desmoronou no final da última temporada em pistas como Baku, Singapura e Cidade do México.

Por isso, ele teve que se adaptar mais do que a maioria e, embora ainda tenha dado sinais de seu potencial, como ao liderar a SQ2 e o Q1 em Zandvoort, outros encontraram essa vantagem nos momentos decisivos.

“No estilo de pilotagem, claramente deve haver algo”, disse Piastri, quando questionado sobre onde ele fica aquém em relação a Norris nesta temporada.

“Acho que na classificação me senti muito mais à vontade no Q1 e no Q2; tudo bem, no Q3 não consegui aproveitar ao máximo, mas estava na briga.”

O australiano se classificou em quarto lugar, a 0s142 de Norris e a 0s040 e 0s009 atrás da dupla da Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, respectivamente.

Lando Norris, McLaren Foto: Eric Le Galliot

“Na corrida, a história simplesmente não foi a mesma”, acrescentou Piastri. “Então, sim, acho que essa é a maior diferença".

Na corrida de domingo, Piastri ultrapassou Russell na Curva 7 e assumiu o terceiro lugar na terceira volta, antes de cair para a quarta posição na volta 19 devido a uma parada nos boxes lenta de 5s4.

A partir daí, Piastri teve dificuldades para manter o ritmo, e a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, também o ultrapassou; ele acabou terminando 32 segundos atrás de Norris.

Quando o chefe da McLaren, Andrea Stella, foi questionado sobre as dificuldades de Piastri, o italiano disse: “Não acho que tenha nada a ver com qualquer tipo de oportunidade psicológica — isso é puramente técnico".

“Neste fim de semana, na verdade, vimos Oscar registrando tempos de volta competitivos e acho que, na corrida, houve dois fatores que afetaram Oscar".

“Um deles foi o fato — e isso é responsabilidade da equipe — de que, quando fizemos o pit stop para cobrir Russell, na verdade perdemos a posição para ele devido a um pit stop lento, e isso é responsabilidade da equipe".

Oscar Piastri e Andrea Stella na Hungria Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Depois, nessa segunda etapa com pneus duros, não conseguimos fazer com que os pneus respondessem. Eles permaneceram o tempo todo em um regime de aderência muito, muito baixa, o que não vimos no primeiro stint".

“Portanto, há algumas coisas nas quais precisamos trabalhar. Mas eu também acrescentaria que estamos em uma fase da F1 em que temos pelo menos três equipes com diferença de menos de um décimo de segundo".

“Assim que as coisas não estão otimizadas, você pode sofrer uma perda de posição muito significativa. Portanto, se você não estiver otimizado, agora está na 6ª posição.

“É muito cruel desse ponto de vista, então acho que só precisamos continuar trabalhando com o Oscar em todas as oportunidades, e estou satisfeito com as melhorias que vi durante este fim de semana.”

Reportagem adicional de Filip Cleeren e Ronald Vording

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