Quando Oscar Piastri foi para Hungaroring há um ano, ele ainda não tinha uma única vitória na Fórmula 1. Em Budapeste, o atual líder do campeonato venceu seu primeiro GP em circunstâncias controversas, pois o companheiro de equipe, Lando Norris, foi convencido a abrir mão voluntariamente da liderança, que ele herdou devido a um pit stop anterior, após longas discussões.

"Acho que isso enfatizou o bom espírito de equipe", lembra Piastri. "Obviamente, foi uma situação um pouco constrangedora, mas mostrou que fazemos a coisa certa em todas as circunstâncias quando estamos na pista. Mostrou a confiança que temos na equipe e também uns nos outros, e que as coisas sempre são corrigidas."

Doze meses depois, no entanto, a situação é completamente diferente: Piastri agora tem oito vitórias e mantém a liderança do campeonato mundial. A única pessoa que ainda pode lhe tirar o título de 2025 é Norris, que está apenas 16 pontos atrás dele - todos os outros parecem estar muito distantes.

"Acho que sim. Uma coisa é certa: Lando e eu estamos no mesmo carro, que é o melhor - então, logicamente, ele é meu rival mais próximo", confirma o australiano quando perguntando se o campeonato agora é um duelo entre ele e Norris.

Assim, provavelmente seria improvável que o britânico deixasse Piastri passar novamente este ano em uma situação semelhante há de um ano. A ferocidade da luta pôde ser vista no Canadá, por exemplo, quando Norris bateu na traseira do carro do companheiro de equipe.

Por que não será como Prost x Senna

Não houve nenhuma disputa porque Norris levantou a mão e assumiu a responsabilidade pelo incidente, mas as tensões poderiam ser apenas uma questão de tempo, como a história da F1 tem mostrado nos duelos entre equipes e campeonatos internos. Bons amigos se tornaram inimigos - basta perguntar a Nico Rosberg e Lewis Hamilton.

Na McLaren, eles conhecem bem esse cenário. A briga entre os ex-colegas Ayrton Senna e Alain Prost no final da década de 1980 ainda é lendária - e um modelo ruim para os dois atuais candidatos ao título mundial.

"Todo mundo conhece a história de Senna e Prost e essa rivalidade - assim como outras rivalidades fora da McLaren", diz Piastri. No entanto, esse não é um problema interno e nem sequer foi discutido quando as chamadas 'regras Papaia' foram elaboradas.

"Não é necessário um exemplo específico para criar a cultura que temos atualmente na equipe", enfatiza ele. "Nós dois estamos cientes de que queremos preservar essa oportunidade. Esse carro e essa equipe nessa posição, pelo maior tempo possível".

"A melhor coisa que podemos fazer como pilotos, além de sermos rápidos, é dar à equipe uma boa atmosfera e confiança; criar um bom ambiente. Isso é extremamente importante para nós este ano e também no futuro", ressalta. "Todos nós sabemos como as coisas podem dar errado, mas temos muitos motivos para garantir que isso não aconteça".

Norris: Quem cometer menos erros será o campeão mundial

A equipe provavelmente espera que o duelo do campeonato mundial seja disputado adequadamente na pista. Atualmente, Piastri tem a vantagem, mas ainda faltam onze corridas (e três sprints) e a vantagem da liderança é de apenas 16 pontos.

Recentemente, Norris conseguiu se recuperar com vitórias na Áustria e na Grã-Bretanha, mas perdeu terreno novamente na Bélgica no último fim de semana, apesar de ter conquistado a pole position.

Ele sabe o que fará a diferença no decorrer da temporada: "Acho que tudo se resumirá a quem cometer menos erros, mais do que qualquer outra coisa", diz ele. "Não se trata necessariamente de quem é o mais rápido, quem faz mais ultrapassagens ou quem corre melhor. Eu tenho meus pontos fortes, ele tem os dele. O que realmente importa é quem comete menos erros".

Isso é especialmente verdadeiro pois a McLaren tem o carro mais forte e - como nas últimas três corridas - geralmente termina em primeiro e segundo lugar. Um erro e uma grande perda de posição podem custar caro.

A classificação é particularmente crucial nesse aspecto: "Se você ficar na frente na primeira curva, geralmente pode se manter a frente. Não houve muitas corridas até agora em que as posições mudaram", diz ele. "Então, quem cometer menos erros... é isso que vai acontecer."

Norris: Às vezes, 95% é suficiente

A classificação tem sido bastante equilibrada entre os dois até agora: 7x6 do ponto de vista de Piastri, e há sempre uma disputa para ver quem está na frente. Especialmente no início da temporada, Norris teve alguns problemas e sessões de classificação ruins, como o sexto lugar na sprint da China, no Bahrein ou o décimo lugar em Jeddah.

Piastri, por outro lado, só não conseguiu largar entre os três primeiros em uma corrida, mas Norris se recuperou recentemente. "Alguns dos meus erros no início da temporada foram porque eu estava tentando pilotar a 101%", admite o britânico. "Às vezes, isso é fantástico. É o máximo que eu e, acredito, um piloto em geral, posso alcançar".

"Mas, às vezes, teria sido suficiente dirigir a 95 ou 90 por cento e ainda estar na pole ou em P2", diz ele. "Eu me arrependo um pouco de ter querido ser perfeito demais no início da temporada. Agora, às vezes, aceito uma volta de 95%. E isso ainda é bom o suficiente".

Piastri: Foi assim que mudei em um ano

No entanto, ainda não se sabe se isso será suficiente para vencer Piastri no final da temporada. Porque nos últimos doze meses, desde a primeira vitória, muita coisa mudou para o líder do campeonato.

"Eu me desenvolvi um pouco em muitas áreas", enfatiza ele. "No ano passado, tive alguns finais de semana muito fortes em que achei que poderia vencer corridas, mas, no meio disso, houve muitos dias medianos ou até mesmo ruins".

"Este ano, tenho muito mais dias bons. Eu me desenvolvi como piloto, mas também consigo usar o que acho que é meu verdadeiro potencial com muito mais frequência", diz ele. "Essa foi a maior diferença. Não veio de uma coisa específica, foi uma questão de observar muitas coisas. Agora posso usar meu melhor desempenho com mais frequência, o que faz toda a diferença".

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

