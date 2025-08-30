F1: Piastri faz a pole para o GP da Holanda com Norris em 2º; Bortoleto é 13º
Brasileiro foi eliminado na segunda parte da classificação após ser atrapalhado por Tsunoda
A Fórmula 1 fechou o sábado em Zandvoort com a classificação, que definiu o grid de largada para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. Neste domingo, teremos Oscar Piastri largando da pole position, com Lando Norris ao seu lado na primeira fila, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto acabou caindo no Q2, e sai em 13º amanhã.
Q1
Com 14min ainda no relógio, Stroll causou uma rápida bandeira amarela ao perder o controle de seu carro na última curva ao colocar uma das rodas na grama. O canadense rodou, passou pela brita e bateu na barreira de proteção. Para sua sorte, ele conseguiu sair do escape e voltar aos boxes sozinho.
Após Norris dominar os três treinos livres, foi Piastri quem terminou à frente no Q1 com 01min09s338, 0s131 à frente do companheiro de McLaren. Russell foi o terceiro, a 0s338, com Verstappen em quarto a 0s358 e Lawson em quinto. Completaram o top 10: Albon, Antonelli, Gasly, Hamilton e Leclerc. Já Bortoleto foi o 15º, a 0s699.
Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 20º no grid do domingo: Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll.
Q2
Norris respondeu no Q2, liderando com 01min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Verstappen foi o terceiro a 0s248, com Hamilton, Leclerc, Russell, Alonso, Lawson, Hadjar e Sainz fechando o top 10 que avançava ao Q3.
Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º no GP do domingo: Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Alex Albon
Q3
No final, a pole ficou com Oscar Piastri, com um tempo de 01min08s662, 0s012 à frente de Lando Norris. Completaram o top 10: Max Verstappen, Isack Hadjar, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz e Fernando Alonso.
A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort no domingo, para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar a corrida, tem PÓDIO AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube com uma análise completa da etapa. Não perca!
Confira o grid de largada para o GP da Holanda de F1:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
1'08.662
|223.302
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
+0.012
1'08.674
|223.263
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.263
1'08.925
|222.450
|4
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|
+0.546
1'09.208
|221.540
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.593
1'09.255
|221.390
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.678
1'09.340
|221.119
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.728
1'09.390
|220.959
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|
+0.838
1'09.500
|220.610
|9
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+0.843
1'09.505
|220.594
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+0.968
1'09.630
|220.198
|11
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.831
1'09.493
|220.632
|12
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.960
1'09.622
|220.223
|13
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|
+0.960
1'09.622
|220.223
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
+0.975
1'09.637
|220.176
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+0.990
1'09.652
|220.128
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|
+1.442
1'10.104
|218.709
|17
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|
+1.533
1'10.195
|218.425
|18
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.535
1'10.197
|218.419
|19
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.600
1'10.262
|218.217
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
|Ver resultados completos
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários