Relato de classificação
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Piastri faz a pole para o GP da Holanda com Norris em 2º; Bortoleto é 13º

Brasileiro foi eliminado na segunda parte da classificação após ser atrapalhado por Tsunoda

Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou o sábado em Zandvoort com a classificação, que definiu o grid de largada para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. Neste domingo, teremos Oscar Piastri largando da pole position, com Lando Norris ao seu lado na primeira fila, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto acabou caindo no Q2, e sai em 13º amanhã.

Leia também:
 

Q1

Com 14min ainda no relógio, Stroll causou uma rápida bandeira amarela ao perder o controle de seu carro na última curva ao colocar uma das rodas na grama. O canadense rodou, passou pela brita e bateu na barreira de proteção. Para sua sorte, ele conseguiu sair do escape e voltar aos boxes sozinho.

 

Após Norris dominar os três treinos livres, foi Piastri quem terminou à frente no Q1 com 01min09s338, 0s131 à frente do companheiro de McLaren. Russell foi o terceiro, a 0s338, com Verstappen em quarto a 0s358 e Lawson em quinto. Completaram o top 10: Albon, Antonelli, Gasly, Hamilton e Leclerc. Já Bortoleto foi o 15º, a 0s699.

Foram eliminados, ficando com as posições de 16º a 20º no grid do domingo: Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll.

 

Q2

Norris respondeu no Q2, liderando com 01min08s874, 0s090 à frente de Piastri. Verstappen foi o terceiro a 0s248, com Hamilton, Leclerc, Russell, Alonso, Lawson, Hadjar e Sainz fechando o top 10 que avançava ao Q3.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 15º no GP do domingo: Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Alex Albon

 

Q3

No final, a pole ficou com Oscar Piastri, com um tempo de 01min08s662, 0s012 à frente de Lando Norris. Completaram o top 10: Max Verstappen, Isack Hadjar, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort no domingo, para o GP da Holanda, 15ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar a corrida, tem PÓDIO AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube com uma análise completa da etapa. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Holanda de F1:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

1'08.662

   223.302
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.012

1'08.674

   223.263
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.263

1'08.925

   222.450
4 France I. Hadjar RB 6 RB Honda

+0.546

1'09.208

   221.540
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.593

1'09.255

   221.390
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.678

1'09.340

   221.119
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.728

1'09.390

   220.959
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda

+0.838

1'09.500

   220.610
9 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+0.843

1'09.505

   220.594
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.968

1'09.630

   220.198
11 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.831

1'09.493

   220.632
12 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull

+0.960

1'09.622

   220.223
13 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari

+0.960

1'09.622

   220.223
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.975

1'09.637

   220.176
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.990

1'09.652

   220.128
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault

+1.442

1'10.104

   218.709
17 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari

+1.533

1'10.195

   218.425
18 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.535

1'10.197

   218.419
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.600

1'10.262

   218.217
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

 

    
Ver resultados completos  

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Guilherme Longo
