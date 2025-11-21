F1: Piastri faz diagnóstico enfático sobre primeiro dia em Vegas

Oscar Piastri ficou confuso com o ritmo do carro da McLaren após a segunda sessão de treinos livres do GP de Las Vegas de Fórmula 1.

O australiano terminou a sessão em 14º lugar e admitiu que não está certo sobre o verdadeiro desempenho da McLaren. “É difícil saber exatamente onde estamos", explicou.

Mesmo assim, Piastri se mostrou otimista e reconheceu sinais de velocidade, embora tenha observado que muitos outros pilotos não conseguiram fazer voltas rápidas.

“O TL1 foi bem bom, só tem algumas coisas para trabalhar. No geral, senti que foi uma sessão bastante positiva. No TL2, fiz só duas voltas, então realmente é difícil saber onde nos encaixamos”, afirmou.

“O carro tem um ritmo decente, mas nem tantas pessoas fizeram voltas com os pneus macios. Há bastante coisa positiva para analisar".

