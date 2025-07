Oscar Piastri não estava muito certo de que manteria a pole position dominante e, por isso, decidiu fazer uma segunda volta rápida no finalzinho da classificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. No entanto, o australiano acabou cometendo um errinho no último setor que o deixou atrás de Max Verstappen.

O domínio total das McLarens já era esperado em Silverstone, exatamente como a equipe vem mantendo nos últimos finais de semana. Porém, Lando Norris e Piastri se mostraram extremamente surpresos com o ritmo mostrado, por exemplo, pelas Ferraris nos treinos livres.

Para a classificação, a história foi outra e Charles Leclerc e Lewis Hamilton não conseguiram desafiar os três primeiros, mas, mesmo assim, Piastri ficou surpreso com o ritmo abaixo do esperado do MCL39 em algumas curvas de Silverstone.

"Fiquei feliz com a primeira volta, foi muito boa para ser honesto, eu estava tentando pensar em como poderia ser mais rápido do que isso, mas não funcionou, a última volta foi um pouco confusa".

"Ainda havia espaço para melhorar, nunca saberemos se foi o suficiente, mas a equipe fez um ótimo trabalho, tentamos muitas coisas para ganhar tempo, o carro estava muito bom durante todo o fim de semana, mas houve alguns pontos em que estávamos 'coçando a cabeça' para saber por que não estávamos mais rápidos. De qualquer forma, a equipe fez um ótimo trabalho para nos levar de volta à nossa forma habitual e deve ser uma corrida emocionante a partir de amanhã".

Ao ser questionado se irá desafiar Verstappen na largada de domingo, o australiano deu risada, levando com bom-humor, mas deixou claro que não irá facilitar para o tetracampeão.

"Vai ser uma corrida divertida, Max, nós e as Ferraris estamos muito equilibrados, eu vi o George [Russell] chegar no final, então acho que vai ser um ritmo bastante equilibrado amanhã, todo mundo tem sua vantagem. Mas a Red Bull é muito rápida nas retas e nós somos muito rápidos nas curvas, então vai ser divertido. Espero que nos divirtamos".

