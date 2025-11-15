Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Mudança de foco precoce, preço amargo: a verdadeira causa do colapso da Alpine na F1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Steiner: Piastri deveria deixar McLaren "se não vencer o campeonato"
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Álex Márquez domina e vence a sprint do GP de Valência
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Alpine: Não há garantia de que Mercedes terá o melhor motor em 2026
Fórmula 1 Audi F1 Team Presentation

F1: Piastri garante que relação com Norris dentro da McLaren está "melhor do que nunca"

Atual vice-líder afirmou que seu relacionamento com o companheiro de equipe está mais forte do que nunca, apesar da disputa acirrada pelo título

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Zak Brown, Chief Executive Officer of McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri afirmou que o relacionamento com seu companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, está "provavelmente melhor do que nunca" em meio à disputa acirrada pelo campeonato de pilotos da temporada 2025 da Fórmula 1.

Leia também:

Os dois pilotos da McLaren estão lutando pelo seu primeiro título de pilotos. Com três etapas restantes na temporada 2025, que incluirão três GPs e uma corrida sprint, Norris lidera a tabela com 24 pontos de vantagem sobre Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, também ainda representa uma ameaça na terceira posição, 25 pontos atrás de Piastri

A McLaren decidiu não apoiar um piloto específico para o campeonato de pilotos e, em vez disso, mantém a abordagem de 'que vença o melhor', mesmo que isso signifique perder o troféu  para o tetracampeão.

A única condição imposta a Piastri e Norris pela McLaren é que eles mantenham a disputa limpa na pista, algo que eles têm seguido na maior parte do tempo, com exceção de algumas poucas ocasiões, incluindo no Canadá e em Singapura.

“Está exatamente igual, ou honestamente, provavelmente melhor do que antes", disse Piastri sobre seu relacionamento com Norris durante uma participação no podcast oficial da F1 Beyond The Grid. "Está melhor porque agora nos conhecemos melhor. Estamos juntos há nosso terceiro ano como companheiros de equipe, e aos poucos vamos nos conhecendo cada vez mais.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto por: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Provavelmente está em um lugar melhor do que nunca esteve, e nós dois somos do tipo que acredita que o que acontece na pista fica na pista. Talvez haja emoções passageiras fora da pista, mas somos bons em deixar as coisas se acalmarem e, novamente, deixar tudo na pista".

Ele acrescentou: “Nesse aspecto, realmente não mudou. A forma como ainda estamos tentando tirar o máximo da equipe é exatamente a mesma".

Uma sequência de boas atuações de Norris fez com que o britânico ultrapassasse Piastri na classificação. O piloto australiano não conseguiu um pódio desde o GP da Itália.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
Próximo artigo F1: Nova regra da FIA exigirá carros majoritariamente pintados a partir de 2026

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1 - Steiner critica McLaren por falta de apoio a Piastri no GP de São Paulo: 'Deviam ter falado com comissários'

F1 - Steiner critica McLaren por falta de apoio a Piastri no GP de São Paulo: 'Deviam ter falado com comissários'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Steiner critica McLaren por falta de apoio a Piastri no GP de São Paulo: 'Deviam ter falado com comissários'
F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"

F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Vettel admite surpresa com saída de Horner da Red Bull: "Deixa grande legado"
F1 - Presidente da Ferrari: Leclerc e Hamilton "precisam se concentrar em correr e falar menos"

F1 - Presidente da Ferrari: Leclerc e Hamilton "precisam se concentrar em correr e falar menos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Presidente da Ferrari: Leclerc e Hamilton "precisam se concentrar em correr e falar menos"
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
F1 - Wolff comenta chances de título de Verstappen após Interlagos: "Barco já partiu"

F1 - Wolff comenta chances de título de Verstappen após Interlagos: "Barco já partiu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Wolff comenta chances de título de Verstappen após Interlagos: "Barco já partiu"
F1: Norris detona críticos que "falam m****" e dedica vitória no Brasil a Gil de Ferran

F1: Norris detona críticos que "falam m****" e dedica vitória no Brasil a Gil de Ferran

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris detona críticos que "falam m****" e dedica vitória no Brasil a Gil de Ferran
McLaren
Mais de
McLaren
F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário

F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010

Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010

Fórmula 1
Fórmula 1
Abu Dhabi GP
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
Chefe da McLaren classifica atual geração da F1 como a melhor da história

Chefe da McLaren classifica atual geração da F1 como a melhor da história

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Chefe da McLaren classifica atual geração da F1 como a melhor da história

Últimas notícias

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Senna, astronauta e super-homem: Hamilton abre o coração sobre os sonhos de infância
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício triunfa em Cuiabá com vitória dupla
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Ricardo Maurício comanda e vence sprint de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Geral
Misc Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades do último dia

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros