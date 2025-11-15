Oscar Piastri afirmou que o relacionamento com seu companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, está "provavelmente melhor do que nunca" em meio à disputa acirrada pelo campeonato de pilotos da temporada 2025 da Fórmula 1.

Os dois pilotos da McLaren estão lutando pelo seu primeiro título de pilotos. Com três etapas restantes na temporada 2025, que incluirão três GPs e uma corrida sprint, Norris lidera a tabela com 24 pontos de vantagem sobre Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, também ainda representa uma ameaça na terceira posição, 25 pontos atrás de Piastri.

A McLaren decidiu não apoiar um piloto específico para o campeonato de pilotos e, em vez disso, mantém a abordagem de 'que vença o melhor', mesmo que isso signifique perder o troféu para o tetracampeão.

A única condição imposta a Piastri e Norris pela McLaren é que eles mantenham a disputa limpa na pista, algo que eles têm seguido na maior parte do tempo, com exceção de algumas poucas ocasiões, incluindo no Canadá e em Singapura.

“Está exatamente igual, ou honestamente, provavelmente melhor do que antes", disse Piastri sobre seu relacionamento com Norris durante uma participação no podcast oficial da F1 Beyond The Grid. "Está melhor porque agora nos conhecemos melhor. Estamos juntos há nosso terceiro ano como companheiros de equipe, e aos poucos vamos nos conhecendo cada vez mais.

“Provavelmente está em um lugar melhor do que nunca esteve, e nós dois somos do tipo que acredita que o que acontece na pista fica na pista. Talvez haja emoções passageiras fora da pista, mas somos bons em deixar as coisas se acalmarem e, novamente, deixar tudo na pista".

Ele acrescentou: “Nesse aspecto, realmente não mudou. A forma como ainda estamos tentando tirar o máximo da equipe é exatamente a mesma".

Uma sequência de boas atuações de Norris fez com que o britânico ultrapassasse Piastri na classificação. O piloto australiano não conseguiu um pódio desde o GP da Itália.

