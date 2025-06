F1: Piastri iguala marca de Senna após GP da Espanha

Começando a corrida na pole position, Oscar Piastri nunca abandonou a liderança, exceto nos pit stops, e foi também o primeiro a receber a bandeira quadriculada no GP da Espanha de Fórmula 1.

Essa foi a quinta vitória de Piastri nas primeiras nove corridas da temporada e, com o companheiro de equipe Lando Norris terminando em segundo, o australiano aumentou a vantagem no campeonato para 10 pontos.

Foi o oitavo pódio de Piastri na temporada, depois dos terceiros lugares no Japão, em Ímola e em Mônaco. Até agora, nesta temporada, ele só ficou fora do pódio no GP da Austrália, onde terminou em nono lugar em condições caóticas afetadas pela chuva.

Com esse resultado, Piastri igualou a sequência de oito pódios consecutivos do campeão mais bem-sucedido da McLaren, Ayrton Senna. Senna alcançou essa sequência entre os GPs do México e da Bélgica, em 1988. A lenda brasileira conquistou seis vitórias e dois segundos lugares no processo.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

No entanto, esse recorde não é o mais longo da história da McLaren.

A sequência mais longa de pódios consecutivos na McLaren pertence a Lewis Hamilton, que começou a carreira na F1 na temporada de 2007. Hamilton começou com o terceiro lugar na corrida de abertura na Austrália e ampliou a sequência para nove corridas com um terceiro lugar em Silverstone. A sequência de Hamilton terminou com um nono lugar, em uma chuva torrencial no GP da Europa de 2007.

Piastri pode igualar esse recorde e ultrapassar Senna na próxima corrida, no Canadá.

Michael Schumacher detém o recorde de maior sequência de pódios de todos os tempos. A lenda alemã esteve no pódio em 19 corridas entre o GP dos EUA de 2001 e o GP do Japão de 2002.

