Oscar Piastri chega a Silverstone como líder do campeonato de Fórmula 1, com o carro mais forte do grid e uma batalha interna acirrada com seu companheiro de equipe, Lando Norris. No entanto, uma mensagem 'revoltada' com sua antiga academia, a Alpine, pautou a semana e a prévia do GP da Grã-Bretanha do australiano.

O australiano, que está em sua terceira temporada completa na F1, analisou a igualdade que está vivendo com Norris na McLaren. "Acho que é uma briga muito acirrada. Será assim durante todo o ano. No Canadá, não foi meu melhor domingo em termos de ritmo, mas a semana passada [na Áustria] foi provavelmente uma das minhas melhores. Fiquei satisfeito, especialmente na corrida", disse ele.

Ainda assim, ele reconhece que todo fim de semana pode se resumir a detalhes: "Quando um de nós dá 100%, é o suficiente para vencer. Mas encontrar esse 100% é muito, muito difícil".

Apesar de ter mais ritmo que Norris em algumas seções da última corrida, a McLaren evitou uma luta direta para evitar um acidente como o de duas corridas atrás.

Questionado sobre uma possível ordem de equipe que teria favorecido a ultrapassagem de Lando, caso ele o ultrapassasse na pista, Piastri retrucou: "Conversamos sobre essas coisas antes da corrida. Naquele cenário específico, achei que foi justo. Se tivesse sido na volta 5, teria sido diferente, mas entendo os motivos".

Com uma vantagem de 15 pontos sobre Norris, Piastri descarta grandes mudanças e mantém seu compromisso com a consistência. Na verdade, ele não tem planos de instalar a nova suspensão traseira que seu companheiro de equipe já testou.

"Para mim, não é uma melhoria, é apenas diferente. Ela faz algumas coisas melhor e outras pior. Se ela só trouxesse benefícios, eu a colocaria sem hesitar. Mas a temporada está indo bem, então prefiro manter o carro consistente".

Silverstone, "quase uma corrida em casa".

Embora o circuito britânico seja o território de Norris, Piastri também se sente confortável na pista. "Silverstone é especial para mim. Eu moro no Reino Unido há muito tempo, foi como uma segunda casa durante anos. Sempre gostei do circuito e o público sempre foi simpático comigo. Mas não me importa onde eu ganhe, quero obter outra vitória, seja onde for".

Sobre a pressão da liderança e da luta pelo título, o jovem australiano estava relaxado: "A sensação é bastante familiar, na verdade. Já ganhei campeonatos de diferentes maneiras nas categorias inferiores. Não existe uma única maneira de fazer isso. Aprendi coisas com cada ano e estou mantendo a mesma abordagem. Ainda é cedo e há um longo caminho a percorrer".

O rádio mais viral do GP da Áustria

Além de seu desempenho, a grande 'cena' do último fim de semana do australiano veio pelo rádio. Durante a corrida, Piastri perdeu tempo ao ultrapassar a Alpine, especialmente Franco Colapinto, que chegou a empurrá-lo momentaneamente para fora da pista. Sua mensagem de rádio se tornou viral: "Já se passaram dois anos e a Alpine ainda está me sacaneando", disse ele ironicamente.

Um comentário que muitos interpretaram como uma referência ao final convulsivo de sua passagem pela Alpine em 2022, quando a equipe anunciou que ele seria um piloto regular sem seu consentimento, enquanto ele já estava negociando com a McLaren.

Questionado sobre esse momento, Piastri minimizou o significado: "Não tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Foi mais uma coincidência ter encontrado os dois Alpines na classificação e na corrida. Não tenho nada pessoal com eles. Houve comparações no início, mas não penso mais nisso há mais de um ano".

No entanto, a frase pegou, e em Silverstone eles se encontrarão novamente. Com a liderança em jogo e seu passado batendo à porta, Piastri buscará mais do que apenas pontos neste domingo: a confirmação de que este Campeonato Mundial pode ser dele.

