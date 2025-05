Oscar Piastri saiu bastante desapontado do carro depois de cruzar a linha de chegada do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 na terceira posição. Depois de conquistar a pole no sábado, o australiano pretendia continuar uma sequência positiva para ampliar a liderança na classificação do campeonato, mas Max Verstappen assumiu a ponta nos primeiros metros.

A partir daí, a corrida tomou o rumo que a McLaren não esperava e não queria, com o holandês ditando o ritmo tanto em termos de ritmo quanto de estratégia, que, de fato, teve seu peso específico: "É preciso admitir que Max fez uma boa manobra, obviamente um terceiro lugar como esse é decepcionante, mas acho que ainda cometemos alguns erros de julgamento depois. Sem dúvida, não foi nosso melhor domingo", admitiu Piastri após a corrida à F1TV.

"Com certeza há muitas coisas a serem observadas e revisadas, mas ainda quero parabenizar Max e a Red Bull. Além das boas ultrapassagens, eles tiveram um bom ritmo. De nossa parte, vamos tentar entender mais e fazer um pouco melhor no futuro."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Algumas desistências embaralharam as coisas - especialmente no meio do pelotão - e, com Verstappen na frente para administrar a situação, a McLaren tentou fazer duas paradas, colocando o líder do campeonato na posição de ter que se esforçar para superar o tráfego de todos os pilotos que, ao contrário, optaram por apenas um pit stop.

Mas na metade da corrida, um Safety Car Virtual e depois um Safety Car acabaram com as esperanças de Piastri, que se viu com pneus desgastados no final e atacado por seu companheiro de equipe Lando Norris, que conseguiu ultrapassá-lo.

"Foi uma situação difícil, infelizmente o VSC estava perfeitamente sincronizado com as estratégias de Max e Lando. Com pneus duros, no último reinício tive muita dificuldade e, embora tenha feito o possível para manter o segundo lugar, não tinha aderência suficiente. Tentei, mas não consegui me segurar e a ultrapassagem de Lando foi inevitável. De qualquer forma, eu não podia desistir sem ao menos tentar lutar", finalizou.

