Oscar Piastri liderou o primeiro treino livre do GP da Emilia Romagna da Fórmula 1, com tempo rápido de 1min16s545, seguido pelo companheiro da McLaren, Lando Norris, com 1min16s577, e com o espanhol da Williams Carlos Sainz completando o top 3, marcando 1min16s597. Gabriel Bortoleto, da Sauber, bateu o carro no minuto final da sessão, encerrando o TL1 antecipadamente. No entanto, antes do acidente, o brasileiro conquistou o nono colocação.

Como foi?

O início da sessão de abertura do GP da Emilia Romagna começou com a maiorias dos pilotos testando os novos pneus C6, o mais macio da gama de compostos da Pirelli.

Em uma tentativa de volta rápida, Fernando Alonso, da Aston Martin, quase colidiu com o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, que estava lento em uma entrada de curva. O monegasco pediu desculpa ao espanhol. A FIA 'notou' o incidente, mas não fez mais investigações sobre o caso.

Nos primeiros dez minutos, a troca da liderança da sessão favoreceu Alonso e Pierre Gasly, mas George Russell e, depois, Lando Norris, foram os primeiros a baixarem o tempo de volta para a marca de 1min17s, com o britânico da McLaren tomando a liderança de seu compatriota por apenas 0s070.

Faltando 42 minutos para o fim da sessão, foi a vez de Bortoleto tomar o segundo lugar do TL1 com pneus médios, superando Russell e conquistando tempo rápido de 1min17s548. O piloto da Mercedes, em seguida, melhorou o tempo para a marca de 1min16s.

O argentino Franco Colapinto, em sua primeira sessão depois do retorno ao grid titular da F1, conseguiu fazer bons tempos com a Alpine, mas o destaque foi do companheiro de equipe Gasly, que subiu mais uma vez para a segunda colocação, alcançando 1min16s.

Com 33 minutos restantes para o fim, um incidente envolvendo Yuki Tsunoda, que estava em tentativa de volta, e Colapinto, que estava mais lento, enfureceu o japonês, que mostrou o dedo para o piloto da Alpine.

Depois de fazer testes 'secretos' em Nurburgring, foi a vez de Max Verstappen marcar bom tempo, com 1min16s905, mas Carlos Sainz, da Williams, que tomou a segunda colocação, com 1min16s867.

Faltando 27 minutos para o fim do TL1, Oscar Piastri, líder do campeonato de 2025, tomou a liderança do primeiro treino live, com, 1min16s545. Poucos minutos depois, Norris subiu para a segunda colocação, com 0s032 de diferença para o companheiro de McLaren.

Sainz, com 12 minutos restantes no cronômetro, subiu para a terceira posição da tabela de tempos do TL1, com seu companheiro de equipe, Alex Albon, não conseguindo repetir a performance e passando duas vezes pela brita da pista.

Verstappen, faltando 5 minutos para o fim, visivelmente se frustrou com o carro da Red Bull, chegando a socar o volante.

Faltando alguns minutos para o encerramento, a maioria dos pilotos optou por simulações de corrida com tanque cheio, com poucas melhorias de tempos rápidos. No entanto, com dois minutos para o fim, Bortoleto perdeu a traseira do carro e bateu na barreira, mas sem força. Tal acidente causou a bandeira vermelha e o fim da sessão.

