Oscar Piastri, com tempo de 1min12s760, conquistou a liderança do segundo treino livre do GP da Espanha de Fórmula 1, em uma sexta-feira de domínio da McLaren. George Russell, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o top 3 da sessão em Barcelona. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, marcou tempo de 1min13s959, o 17º da sessão.

Como foi?

O TL2 começou com Charles Leclerc como o primeiro na pista, calçando pneus médios, assim como a maioria do pilotos no início, com excessão de Franco Colapinto, da Alpine.

Nos primeiros cinco minutos, a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, foram os mais rápidos, com tempo de 1min13s636 do britânico. Em seguida, Max Verstappen conseguiu um bom tempo e se aproximou de Norris, cravando volta de 1min13s910.

Faltando 50 minutos para o fim da sessão, Oliver Bearman saiu da pista na curva 3 de Barcelona, depois de rodar. O britânico parou na brita, mas conseguiu voltar para o asfalto sem problemas. Além de Bearman, com danos no assoalho, Stroll também teve problemas no carro. O canadense reclamou no rádio da Aston Martin do banco do monoposto.

Momentos depois, foi a vez de Russell conquistar o tempo mais rápido da sessão, com 1min13s501, seguido pelo companheiro de equipe, Antonelli, que subiu para a segunda posição da tabela.

Faltando 35 minutos para o fim da sessão, o britânico da Mercedes melhorou substancialmente a volta, com 1min13s056, seguidos por Verstappen e Norris, que marcaram o mesmo tempo e empataram.

Com metade do TL2 completado, foi a vez de Piastri garantir a liderança da sessão com 1min12s760, o primeiro e único a alcançar a marca de 1min12s. Bortoleto não teve grandes mudanças nos tempos, permanecendo na 17ª colocação.

Em seguida, a maioria dos pilotos foram aos boxes para calçar pneus macios, mas os tempos permaneciam próximos, sem mudanças na tabela nos últimos 15 minutos, em que os pilotos faziam simulações de corrida.

