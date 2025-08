Oscar Piastri encerrou os treinos livres para o GP da Hungria de Fórmula 1 como o mais rápido da sessão, ao conseguir abaixar o tempo para a casa 1m14s. Lando Norris veio logo atrás e Charles Leclerc completou os três primeiros colocados.

Gabriel Bortoleto, em uma boa sessão, figurou entre os dez primeiros durante toda a sessão e finalizou o treino em 9º, a frente de Nico Hulkenberg.

O treino

Os dez minutos iniciais do treino foi completamente parado. Apenas Franco Colapinto foi à pista, com todo o restante dos pilotos permanecendo nos boxes sem tempo marcado. Alguns minutos depois, outros 'gatos pingados' também saíram da toca, com Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso saindo da garagem no mesmo momento.

Foi apenas com 20 minutos passados que a pista se encheu. Depois de uma rodada de voltas completas, Oscar Piastri tinha o melhor tempo: 1m16s240, apenas 0s072 a frente de George Russell. Ainda sim, a marca do australiano era mais alta do que a feita por Lando Norris no segundo treino livre.

Gabriel Bortoleto, até então discreto, conseguiu uma volta 'voadora' e subiu para o quinto lugar. O primeiro a conseguir colocar o carro na casa dos 1m15 foi Piastri, pouco depois, que cravou 1m15s871. Antes do piloto da McLaren, Charles Leclerc escorregou com a traseira do carro na caixa de brita no terceiro setor e prejudicou a volta que parecia promissora.

Restando 15 minutos para o fim, Piastri conseguiu uma volta absurda, colocando 1s de diferença para Lewis Hamilton, segundo colocado, cravando 1m14s916. Logo atrás, Norris apertou o jogo e foi apenas 0s032 mais lento.

Antes da sessão finalizar, ainda teve tempo para Isack Hadjar rodar na pista e causar uma bandeira amarela.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!