A Fórmula 1 deu o pontapé inicial do fim de semana do GP da Bélgica, 13ª etapa da temporada de 2025. O primeiro - e único - treino livre da etapa teve Oscar Piastri como líder, ao cravar 1min42s022.

A segunda posição ficou com Max Verstappen, a 0s404 do líder, seguido por Lando Norris, George Russell e Charles Leclerc.

Gabriel Bortoleto teve uma sessão discreta e a finalizou na 13ªposição.

O Treino

O único treino livre do fim de semana teve Verstappen como o mais rápido nos primeiros minutos, mas logo superado por Piastri, com 1min44s979. Logo nas primeiras voltas, Sainz reportava problemas em sua Williams e retornava aos boxes.

Depois, Verstappen deu a resposta com 1min44s236, com pneus médios. Nos primeiros giros, Bortoleto era apenas o 17º, dando uma escapada na penúltima curva em uma das voltas subsequentes, mas sem gravidade.

Com 20 minutos de sessão, Ocon surpreendia e ocupava a P2, a 0s067 de Verstappen.

Mas Leclerc, com o composto duro, assumiu a primeira posição minutos depois, com 1min44s148. Na metade do treino, a McLaren 'reagia', com Piastri na 2ª colocação a 5 milésimos atrás do monegasco. Norris era o quarto.

Na sequência, os pilotos faziam simulação de corrida, sem grandes alterações na tabela de tempos.

Com 10 minutos, Stroll, de macios, assumiu a ponta, com 1min43s112. O composto menos rígido do fim de semana começou a ser usado por outros pilotos.

Dessa forma, Piastri cravou 1min42s123, quase um segundo sobre a melhor marca do canadense. Verstappen conseguiu a segunda colocação, a 0s530 do australiano.

Russell, com médios, se colocou entre Piastri e Verstappen, a 0s475 do P1.

Nos segundos finais, Piastri melhorou sua marca, com 1min42s022. Verstappen subiu para a P2, a 0s404.

O quali da corrida sprint acontece nesta sexta-feira, às 11h30.

Resultado

