Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Relato da corrida
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri lidera único treino livre do GP do Catar; Bortoleto tem 16º melhor tempo

Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 3 da sessão em Losail

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido do primeiro e único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, cravando volta rápida de 1min20s924. Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 3 da sessão, enquanto Gabriel Bortoleto fez o 16º melhor tempo.

Leia também:

Como foi o TL1?

Nos primeiros cinco minutos de sessão, George Russell liderou a tabela de tempos, cravando, 1min24s790. No entanto, Carlos Sainz e, depois, Nico Hulkenberg, assumiram a ponta da sessão.

Mesmo com os mesmo pneus duros, Max Verstappen fez a volta rápida, com 1min23s343, o primeiro a alcançar a marca de 1min23s, seguidos por Sainz, Lawson, Piastri e Hadjar.

Com 12 minutos de treino livre, Piastri assumiu a ponta, mas Russell retomou a liderança, cravando 1min22s962, o primeiro a alcançar 1min22s. Poucos minutos depois, Verstappen perdeu a traseira do carro e saiu da pista, mas conseguiu segurar o carro e voltar para o traçado.

Os pilotos continuaram a diminuir os tempos ainda mais, mesmo de pneus duros, mas o britânico da Mercedes retomou a ponta com 1min22s165.

Com 24 minutos de sessão, Norris perdeu o tempo de frenagem na Curva 6 e saiu da pista, passando pela área de escape sem grandes problemas. Enquanto isso, Bortoleto seguia com o 14º melhor tempo da prova.

Depois de ficarem alguns minutos nos boxes, os pilotos começaram a fazer as simulações de corridas, faltando 23 minutos para o fim.

Nos 11 minutos finais de provas, os pilotos voltaram para pista com pneus macios, em simulação de classificação. O primeiro a assumir a liderança após a troca foi Hadjar, mas Alonso tomou a ponta, com 1min21s562, seguido pela dupla da Williams.

Com menos de sete minutos para o fim, Norris fez uma boa volta e foi para primeiro na tabela de tempos, com 1min20s982 e Piastri assumiu a segunda posição, três décimos atrás do companheiro de equipe. Pouco depois, uma breve bandeira amarela foi acionada, por uma escapada de Sainz.

Com quatro minutos para o fim, Piastri superou o rival pelo título e assumiu a ponta, com 1min20s924. Outro ponto de destaque era quanto os pilotos estavam escapando da pista e passando com uma das rodas na caixa de brita. Bortoleto ficou com o 16º melhor tempo.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

1'20.924

   S 241.070
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 28

+0.058

1'20.982

 0.058 S 240.897
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 26

+0.386

1'21.310

 0.328 S 239.926
4 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 20

+0.480

1'21.404

 0.094 S 239.649
5 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 30

+0.579

1'21.503

 0.099 S 239.358
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.580

1'21.504

 0.001 S 239.355
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+0.685

1'21.609

 0.105 S 239.047
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.744

1'21.668

 0.059 S 238.874
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.745

1'21.669

 0.001 S 238.871
10 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.774

1'21.698

 0.029 S 238.786
11 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 23

+0.859

1'21.783

 0.085 S 238.538
12 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.870

1'21.794

 0.011 S 238.506
13 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 28

+0.872

1'21.796

 0.002 S 238.500
14 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 33

+0.900

1'21.824

 0.028 S 238.419
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.002

1'21.926

 0.102 S 238.122
16 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 29

+1.002

1'21.926

 0.000 S 238.122
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 30

+1.172

1'22.096

 0.170 S 237.629
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+1.500

1'22.424

 0.328 S 236.683
19 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 30

+1.638

1'22.562

 0.138 S 236.287
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 26

+2.605

1'23.529

 0.967 H 233.552
Ver resultados completos  

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
Próximo artigo Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
Vettel analisa possibilidade de retorno à F1 ou ida ao WEC

Vettel analisa possibilidade de retorno à F1 ou ida ao WEC

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Vettel analisa possibilidade de retorno à F1 ou ida ao WEC
F1 - Leclerc: "Hamilton conquistou muito mais do que eu, não tenho conselhos para ele"

F1 - Leclerc: "Hamilton conquistou muito mais do que eu, não tenho conselhos para ele"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Leclerc: "Hamilton conquistou muito mais do que eu, não tenho conselhos para ele"

Últimas notícias

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros