F1: Piastri lidera único treino livre do GP do Catar; Bortoleto tem 16º melhor tempo
Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 3 da sessão em Losail
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido do primeiro e único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, cravando volta rápida de 1min20s924. Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 3 da sessão, enquanto Gabriel Bortoleto fez o 16º melhor tempo.
Como foi o TL1?
Nos primeiros cinco minutos de sessão, George Russell liderou a tabela de tempos, cravando, 1min24s790. No entanto, Carlos Sainz e, depois, Nico Hulkenberg, assumiram a ponta da sessão.
Mesmo com os mesmo pneus duros, Max Verstappen fez a volta rápida, com 1min23s343, o primeiro a alcançar a marca de 1min23s, seguidos por Sainz, Lawson, Piastri e Hadjar.
Com 12 minutos de treino livre, Piastri assumiu a ponta, mas Russell retomou a liderança, cravando 1min22s962, o primeiro a alcançar 1min22s. Poucos minutos depois, Verstappen perdeu a traseira do carro e saiu da pista, mas conseguiu segurar o carro e voltar para o traçado.
Os pilotos continuaram a diminuir os tempos ainda mais, mesmo de pneus duros, mas o britânico da Mercedes retomou a ponta com 1min22s165.
Com 24 minutos de sessão, Norris perdeu o tempo de frenagem na Curva 6 e saiu da pista, passando pela área de escape sem grandes problemas. Enquanto isso, Bortoleto seguia com o 14º melhor tempo da prova.
Depois de ficarem alguns minutos nos boxes, os pilotos começaram a fazer as simulações de corridas, faltando 23 minutos para o fim.
Nos 11 minutos finais de provas, os pilotos voltaram para pista com pneus macios, em simulação de classificação. O primeiro a assumir a liderança após a troca foi Hadjar, mas Alonso tomou a ponta, com 1min21s562, seguido pela dupla da Williams.
Com menos de sete minutos para o fim, Norris fez uma boa volta e foi para primeiro na tabela de tempos, com 1min20s982 e Piastri assumiu a segunda posição, três décimos atrás do companheiro de equipe. Pouco depois, uma breve bandeira amarela foi acionada, por uma escapada de Sainz.
Com quatro minutos para o fim, Piastri superou o rival pelo título e assumiu a ponta, com 1min20s924. Outro ponto de destaque era quanto os pilotos estavam escapando da pista e passando com uma das rodas na caixa de brita. Bortoleto ficou com o 16º melhor tempo.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
1'20.924
|S
|241.070
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.058
1'20.982
|0.058
|S
|240.897
|3
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+0.386
1'21.310
|0.328
|S
|239.926
|4
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|20
|
+0.480
1'21.404
|0.094
|S
|239.649
|5
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|30
|
+0.579
1'21.503
|0.099
|S
|239.358
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.580
1'21.504
|0.001
|S
|239.355
|7
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|29
|
+0.685
1'21.609
|0.105
|S
|239.047
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.744
1'21.668
|0.059
|S
|238.874
|9
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|
+0.745
1'21.669
|0.001
|S
|238.871
|10
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.774
1'21.698
|0.029
|S
|238.786
|11
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|23
|
+0.859
1'21.783
|0.085
|S
|238.538
|12
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.870
1'21.794
|0.011
|S
|238.506
|13
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
+0.872
1'21.796
|0.002
|S
|238.500
|14
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|33
|
+0.900
1'21.824
|0.028
|S
|238.419
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.002
1'21.926
|0.102
|S
|238.122
|16
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|29
|
+1.002
1'21.926
|0.000
|S
|238.122
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.172
1'22.096
|0.170
|S
|237.629
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|25
|
+1.500
1'22.424
|0.328
|S
|236.683
|19
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|30
|
+1.638
1'22.562
|0.138
|S
|236.287
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|26
|
+2.605
1'23.529
|0.967
|H
|233.552
|Ver resultados completos
Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários