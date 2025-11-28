Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido do primeiro e único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, cravando volta rápida de 1min20s924. Lando Norris e Fernando Alonso completaram o top 3 da sessão, enquanto Gabriel Bortoleto fez o 16º melhor tempo.

Como foi o TL1?

Nos primeiros cinco minutos de sessão, George Russell liderou a tabela de tempos, cravando, 1min24s790. No entanto, Carlos Sainz e, depois, Nico Hulkenberg, assumiram a ponta da sessão.

Mesmo com os mesmo pneus duros, Max Verstappen fez a volta rápida, com 1min23s343, o primeiro a alcançar a marca de 1min23s, seguidos por Sainz, Lawson, Piastri e Hadjar.

Com 12 minutos de treino livre, Piastri assumiu a ponta, mas Russell retomou a liderança, cravando 1min22s962, o primeiro a alcançar 1min22s. Poucos minutos depois, Verstappen perdeu a traseira do carro e saiu da pista, mas conseguiu segurar o carro e voltar para o traçado.

Os pilotos continuaram a diminuir os tempos ainda mais, mesmo de pneus duros, mas o britânico da Mercedes retomou a ponta com 1min22s165.

Com 24 minutos de sessão, Norris perdeu o tempo de frenagem na Curva 6 e saiu da pista, passando pela área de escape sem grandes problemas. Enquanto isso, Bortoleto seguia com o 14º melhor tempo da prova.

Depois de ficarem alguns minutos nos boxes, os pilotos começaram a fazer as simulações de corridas, faltando 23 minutos para o fim.

Nos 11 minutos finais de provas, os pilotos voltaram para pista com pneus macios, em simulação de classificação. O primeiro a assumir a liderança após a troca foi Hadjar, mas Alonso tomou a ponta, com 1min21s562, seguido pela dupla da Williams.

Com menos de sete minutos para o fim, Norris fez uma boa volta e foi para primeiro na tabela de tempos, com 1min20s982 e Piastri assumiu a segunda posição, três décimos atrás do companheiro de equipe. Pouco depois, uma breve bandeira amarela foi acionada, por uma escapada de Sainz.

Com quatro minutos para o fim, Piastri superou o rival pelo título e assumiu a ponta, com 1min20s924. Outro ponto de destaque era quanto os pilotos estavam escapando da pista e passando com uma das rodas na caixa de brita. Bortoleto ficou com o 16º melhor tempo.

