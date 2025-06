Mesmo terminando em segundo lugar no GP da Áustria de Fórmula 1, o domingo para Oscar Piastri não foi tão tranquilo quanto parece. Até antigos conhecidos assombraram o caminho do australiano em Spilberg.

Na reta final da corrida no Red Bull Ring, Piastri estava saindo dos boxes após a segunda parada na prova e foi 'jogado' no meio dos retardatários quando retorno ao traçado. Ao tentar ultrapassá-los para alcançar Lando Norris - líder - o australiano enfrentou problemas com Franco Colapinto.

O argentino da Alpine tentava se defender de Yuki Tsunoda, que disputava a última colocação com ele, e não notou a presença do piloto da McLaren no meio do 'bolo'. Neste momento, Colapinto acabou pressionando Piastri para fora da pista e quase tocou no carro 'papaia'.

Pelo rádio, Oscar deixou claro sua insatisfação com o ocorrido de maneira irônica. "A Alpine ainda consegue dar um jeito de me ferrar depois de todos esses anos." A fala de Oscar Piastri remete à grande confusão causada pela equipe de Woking uns anos atrás.

Piastri era membro da academia de jovens pilotos da Alpine e, em 2022, se tornou reserva. Por conta dos contratos de Esteban Ocon e Fernando Alonso - titulares da época - o australiano se viu sem espaço na equipe, por isso, assinou um contrato com a McLaren para assumir a vaga de Daniel Ricciardo na temporada seguinte.

Contudo, a saída surpresa de Alonso para a Aston Martin deixou a Alpine de mãos abanando e, sem saber do vínculo de Oscar com a equipe de Woking, o time de Enstone anunciou o piloto como substituto do espanhol. O que foi rapidamente desmentido por Oscar Piastri nas redes sociais iniciando uma guerra judicial.

O segundo lugar na corrida deste domingo manteve Piastri na liderança do campeonato. Atualmente, o australiano soma 216 pontos contra 201 do seu companheiro de equipe e principal concorrente na briga pelo título de 2025.

A Fórmula 1 retorna às pistas na próxima semana com o tradicional GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.

