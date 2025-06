Oscar Piastri, da McLaren, afirmou que a equipe ficou sem voltas para fazer valer sua vantagem de desgaste dos pneus no GP do Canadá de Fórmula 1, em Montreal, enquanto o chefe de equipe Andrea Stella explica por que a escuderia britânica teve dificuldades de desempenho em comparação com sua forma habitual de conquistar o título.

Os atuais campeões mundiais não desfrutaram de sua vantagem habitual no Canadá, pois tiveram dificuldades de aderência nos treinos de sexta-feira. A equipe se recuperou na classificação, com Piastri em terceiro no grid, atrás do eventual vencedor George Russell e Max Verstappen, enquanto Lando Norris foi apenas o sétimo devido a erros em suas voltas.

Mas na corrida, quando a McLaren costuma ter uma vantagem no desgaste dos pneus em circuitos que exigem mais dos pneus traseiros, como Montreal, Piastri teve dificuldades para ganhar posições.

Depois de ser ultrapassado na primeira volta por Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, o novato italiano resistiu confortavelmente a qualquer avanço, e o próprio Piastri acabou sendo pressionado por Norris, o que levou a uma polêmica batida provocada pelo britânico.

Piastri disse que a McLaren ganhou vantagem nos stints de uma corrida de duas paradas, pois pôde começar a explorar sua vantagem de gerenciamento de pneus, mas isso não foi nem de longe suficiente para subir na tabela.

"Nosso ritmo não foi muito bom no primeiro stint com os pneus médios", disse o australiano. "Acho que foi quando começamos a nos destacar, quando todos os outros estavam se degradando, nós estávamos bem. E, infelizmente, provavelmente precisávamos que a corrida tivesse cerca de 100 voltas, e não 70, para tirar proveito disso".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Fomos rápidos em alguns momentos. Acho que em outros momentos não fomos suficientes, e acho que durante toda a corrida não tivemos vantagem suficiente para fazer ultrapassagens na pista. Então, foi um pouco frustrante".

Isso aconteceu apesar do Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, ser um circuito que, aparentemente, deveria ter sido adequado para a McLaren deste ano.

Mas uma análise mais profunda sugere que o asfalto liso da pista e as temperaturas ligeiramente mais baixas não permitiram que a McLaren exercesse sua força ou, pelo menos, não puniu os pontos fracos da Mercedes e da Red Bull nessa área.

O chefe da equipe, Andrea Stella, também sugeriu que, como o circuito é basicamente uma coleção de chicanas e curvas, não havia suficiente de curvas de velocidade média, na qual o MCL39 realmente se destaca.

"Acho que uma das razões pelas quais esse circuito tem sido um pouco difícil é que, mesmo sendo curvas de baixa velocidade, há muita frenagem e tração", explicou após a classificação, com sua explicação ainda válida após a corrida. "Não há muita fase no meio da curva em si. Ou você está nos freios ou no acelerador. E em ambas as condições, temos que dizer que o carro teve um pouco de dificuldade no início".

"A equipe fez um trabalho muito bom para melhorar o carro em comparação com o TL1. Fizemos vários experimentos com a configuração do carro, alguns dos quais foram bem-sucedidos e, portanto, passaram a fazer parte da linha de base do carro para a classificação. E acho que, no geral, na classificação, estávamos em condições de lutar pela pole position".

"Então, sim, foi uma margem de baixa velocidade em termos de curvas, mas muita frenagem e tração e, em particular, com zebras e irregularidades, vimos que a frenagem e a tração não eram tão fáceis para o nosso carro".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Piastri ainda não está alarmado com o fato do Canadá ser o início de uma tendência preocupante, já que a Red Bull está começando a corrigir seus problemas de equilíbrio do carro e a Mercedes introduziu sua nova suspensão traseira para combater o superaquecimento dos pneus.

"Acho que, como equipe, reconhecemos que foi um desafio e que precisamos ser mais fortes. Portanto, temos muitas coisas para trabalhar e, obviamente, não estamos satisfeitos em terminar [fora do pódio]", disse ele.

"Mas a Mercedes foi rápida aqui no ano passado. Acho que esse é o resultado que eles deveriam ter alcançado no ano passado. Então, vamos ver. Ainda estou confiante em nossa equipe para o longo prazo".

O GP da Áustria, na próxima semana, no Red Bull Ring, que apresenta curvas de baixa velocidade semelhantes às de Montreal e uma segunda metade da volta mais inclinada, oferecerá mais pistas sobre se o Canadá foi um problema isolado para a equipe papaia. Russell também venceu lá no ano passado, embora após uma batida polêmica entre Verstappen e Norris.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!