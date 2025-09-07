F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

Oscar Piastri protagonizou o principal momento do GP da Itália: a troca de posições com Lando Norris ordenada pela McLaren. Apesar da repercussão do caso, o australiano e líder do campeonato minimizou a situação, afirmando que a troca foi justa já que Norris esteve na sua frente durante toda a corrida. Piastri também celebrou o P3 conquistado na Itália, reconhecendo que a McLaren não estava forte neste fim de semana.

"Acho que hoje a decisão de devolver a posição foi justa. O Lando esteve à frente de mim a corrida inteira, não tenho nenhum problema com isso, mas vamos discutir sim", disse Piastri para a Sky Sports britânica, revelando ainda que o assunto será debatido com a equipe.

Já sobre a corrida, Piastri comentou que teve um começo difícil, afirmando que sua primeira volta não foi das melhores.

"[...] Depois disso [primeira volta], parecemos ter um ritmo bem bom nas primeiras voltas em comparação com o Charles, e consegui ultrapassá-lo. A partir daí, foi uma corrida bem solitária. Tive um pouco de dificuldade na primeira parte da prova, o carro não estava exatamente como eu gostaria."

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"E, curiosamente, quando os pneus começaram a se desgastar, o carro até parecia melhor, o que nunca é um bom sinal. Então, estou feliz com os pontos e vou aceitar isso", comentou Piastri.

O líder do campeonato também reconheceu que Max Verstappen e a sua Red Bull estavam imparáveis em Monza, comentário também repetido por Norris e outros pilotos neste final de semana.

"Acho que ficou claro hoje que, como equipe, não tínhamos ritmo para acompanhar o Max.[...] Então, não acho que houve muitas oportunidades perdidas, só não tivemos o ritmo necessário e, sabe, não conseguimos fazer um bom trabalho na classificação ontem", disse Piastri.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: O que esperar para o GP da ITÁLIA de F1, em MONZA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!