Fórmula 1 GP da Itália

F1: Piastri minimiza ordem de equipe e valoriza resultado em Monza

Líder do campeonato pareceu não estar incomodado com ordem de equipe, mas revelou que McLaren vai debater o caso

Felipe Freitas
Editado:

Oscar Piastri protagonizou o principal momento do GP da Itália: a troca de posições com Lando Norris ordenada pela McLaren. Apesar da repercussão do caso, o australiano e líder do campeonato minimizou a situação, afirmando que a troca foi justa já que Norris esteve na sua frente durante toda a corrida. Piastri também celebrou o P3 conquistado na Itália, reconhecendo que a McLaren não estava forte neste fim de semana.

Leia também:

"Acho que hoje a decisão de devolver a posição foi justa. O Lando esteve à frente de mim a corrida inteira, não tenho nenhum problema com isso, mas vamos discutir sim", disse Piastri para a Sky Sports britânica, revelando ainda que o assunto será debatido com a equipe.

Já sobre a corrida, Piastri comentou que teve um começo difícil, afirmando que sua primeira volta não foi das melhores.

"[...] Depois disso [primeira volta], parecemos ter um ritmo bem bom nas primeiras voltas em comparação com o Charles, e consegui ultrapassá-lo. A partir daí, foi uma corrida bem solitária. Tive um pouco de dificuldade na primeira parte da prova, o carro não estava exatamente como eu gostaria."

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"E, curiosamente, quando os pneus começaram a se desgastar, o carro até parecia melhor, o que nunca é um bom sinal. Então, estou feliz com os pontos e vou aceitar isso", comentou Piastri.

O líder do campeonato também reconheceu que Max Verstappen e a sua Red Bull estavam imparáveis em Monza, comentário também repetido por Norris e outros pilotos neste final de semana. 

"Acho que ficou claro hoje que, como equipe, não tínhamos ritmo para acompanhar o Max.[...] Então, não acho que houve muitas oportunidades perdidas, só não tivemos o ritmo necessário e, sabe, não conseguimos fazer um bom trabalho na classificação ontem", disse Piastri.

 

Felipe Freitas Fórmula 1
