Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

Australiano está apenas nove pontos à frente do britânico na tabela e prefere manter cuidado com os fins de semana

Jake Boxall-Legge
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri entrou na temporada de 2025 com uma mentalidade bem diferente de 2024. Apesar de não ter começado o ano da maneira mais positiva possível, o australiano deu a volta por cima e superou o companheiro de equipe, tomando a liderança do campeonato da Fórmula 1. No momento, eles estão separados por apenas nove pontos, mas o piloto ainda não está pronto para abaixar a guarda.

Mesmo tendo uma vitória a mais que Lando Norris em 2025, a diferença entre eles não é muito grande e Piastri não foi para as férias sem pressão sobre suas costas. Na verdade, nas últimas quatro corridas, três foram vencidas pelo britânico, e apenas uma pelo australiano.

Em entrevista exclusiva à Autosportsite irmão do Motorsport.com, Oscar foi questionado sobre seus desafios na disputa pelo título e se houve alguma adaptação em seu estilo de pilotagem.

A dupla da McLaren vem sendo a mais consistente no grid atual, a única corrida que um deles terminou sem pontos foi no GP do Canadá, após Norris bater no companheiro e abandonar a etapa. Como tudo está muito apertado, a equipe ainda está deixando que eles lutem em pista, mesmo com as 'regras papaias' (que exigem que um não bata no outro de propósito e nem cause danos desnecessários aos carros).

Piastri defende que a abordagem geral para manter o primeiro lugar na tabela de construtores permanece inalterada, porém, a remoção de qualquer ordem de equipe mudou um pouco a abordagem para os fins de semana de 2025.

"Acho que definitivamente houve algumas mudanças. Mesmo agora, ainda é muito cedo para simplesmente acumular pontos e terminar as corridas só para terminar as corridas", disse Piastri sobre sua própria abordagem.

"Você ainda precisa tentar dar o seu melhor e marcar pontos. Obviamente, agora, no campeonato de pilotos, há uma corrida de dois cavalos, então, de certa forma, há algumas corridas de um contra um, o que provavelmente é uma pequena mudança em relação ao que fazíamos antes".

"Mas muito do que fizemos anteriormente foi tentar ganhar campeonatos de construtores e conseguir o maior número de pontos para a equipe. Quando você está lutando pelo primeiro e segundo lugar, ainda está ganhando a mesma quantidade de pontos".

"Portanto, é provável que haja algumas mudanças nisso, mas muitas das regras de engajamento e a filosofia geral de como corremos ainda são as mesmas".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perguntado se preferia compartimentar cada fim de semana em vez de ter uma visão mais ampla do campeonato, Piastri disse que o clichê dos pilotos que optam por um mantra "corrida a corrida" era muito verdadeiro.

Ele explicou sua opinião sobre a tentação de acumular pontos - ele afirmou que se contentar com o segundo lugar em vez de buscar uma oportunidade clara de vencer corridas não era sua preferência e "não é uma boa maneira de correr".

"Acho que o ditado 'corrida por corrida' parece chato e, de certa forma, é chato, mas é muito verdadeiro", explicou o australiano.

"Você não pode se preocupar com o que vai acontecer em Abu Dhabi e tirar o foco do que está fazendo no fim de semana, especialmente no topo da F1".

"Você tem que estar sempre dando seu máximo e qualquer foco que você tire disso significa que você não está no topo do seu jogo. Portanto, por mais clichê que seja, trata-se realmente de se concentrar na corrida em que você está, tentando marcar o maior número de pontos".

"Você poderia dizer que preciso de 18 pontos todos os finais de semana pelo resto do ano, o que significa terminar em segundo lugar, mas se você tem uma oportunidade clara de vencer a corrida e não a aproveita, essa não é uma boa maneira de correr, na minha opinião".

"É assim que eu sempre tento ver as coisas. E foi nisso que baseei toda a minha carreira, basicamente, saindo de cada fim de semana sabendo que fiz o máximo que pude".

"Seja terminando em quinto, seja terminando em segundo, seja vencendo a corrida, no final das contas, tentar ficar feliz com o desempenho que tive é tudo o que se pode pedir".

