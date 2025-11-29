F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar
Brasileiro carrega a perda de cinco posições depois de bater em Lance Stroll em Las Vegas
Como antecipou Oscar Piastri: um pequeno erro realmente custou a pole position. Nesse caso, Lando Norris estava no 'lado errado' da moeda e larga apenas em segundo, tendo o companheiro de equipe na primeira posição para o GP do Catar de Fórmula 1.
Todas as partes da classificação foram paralisadas para limpeza de pista, mas nenhum pneu mostrou sinal de furo ou problemas, algo que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já está de olho por conta da brita pontiaguda.
Para o domingo, teremos Piastri largando mais uma vez na primeira posição, enquanto Norris ficou em segundo e Max Verstappen em terceiro. George Russell conseguiu uma boa volta, mas ficou apenas em quarto, à frente de Andrea Kimi Antonelli.
Para a Ferrari, foi mais um dia decepcionante. Lewis Hamilton se classificou apenas em 18°, mas 'ganhará' uma posição por conta da punição da Gabriel Bortoleto ainda sobre a batida com Lance Stroll em Las Vegas. O brasileiro se classificou em 14°, mas larga em 19°.
|
1
|
Oscar Piastri
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
George Russell
|
5
|
Kimi Antonelli
|
6
|
Isack Hadjar
|
7
|
Carlos Sainz
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Liam Lawson
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Alexander Albon
|
15
|
Yuki Tsunoda
|
16
|
Esteban Ocon
|
17
|
Lewis Hamilton
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Gabriel Bortoleto (P)
|
20
|
Franco Colapinto
