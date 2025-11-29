Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

Brasileiro carrega a perda de cinco posições depois de bater em Lance Stroll em Las Vegas

Redação Motorsport.com
Editado:

Como antecipou Oscar Piastri: um pequeno erro realmente custou a pole position. Nesse caso, Lando Norris estava no 'lado errado' da moeda e larga apenas em segundo, tendo o companheiro de equipe na primeira posição para o GP do Catar de Fórmula 1.

Leia também:

Todas as partes da classificação foram paralisadas para limpeza de pista, mas nenhum pneu mostrou sinal de furo ou problemas, algo que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já está de olho por conta da brita pontiaguda.

Para o domingo, teremos Piastri largando mais uma vez na primeira posição, enquanto Norris ficou em segundo e Max Verstappen em terceiro. George Russell conseguiu uma boa volta, mas ficou apenas em quarto, à frente de Andrea Kimi Antonelli.

Para a Ferrari, foi mais um dia decepcionante. Lewis Hamilton se classificou apenas em 18°, mas 'ganhará' uma posição por conta da punição da Gabriel Bortoleto ainda sobre a batida com Lance Stroll em Las Vegas. O brasileiro se classificou em 14°, mas larga em 19°.

1

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)

7

  Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

11

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

13

  Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Haas)

17

  Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

19

  Gabriel Bortoleto (P)
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

