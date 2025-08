Contra todas as probabilidades, Charles Leclerc conquistou a pole position na classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1. O melhor tempo do piloto da Ferrari, obtido nos minutos finais da sessão, foi uma surpresa, já que o primeiro lugar parecia destinado a um dos dois pilotos da McLaren.

O time de Woking dominou a parte inicial do fim de semana, nunca deixando as duas primeiras posições nos treinos livres. No Q2, Lando Norris e Oscar Piastri estavam competindo sozinhos, enquanto o resto do pelotão estava relegado a mais de dois décimos. Porém, foi durante a fase decisiva da classificação que tudo mudou.

O céu ficou nublado, as temperaturas caíram e, acima de tudo, o vento mudou completamente, aparentemente, a única coisa capaz de derrubar as poderosas McLarens neste fim de semana. "Acho que o vento mudou muito", disse Piastri, segundo no grid. "Sempre soa um pouco patético culpar o vento, mas ele literalmente "deu um giro de 180°" (mudou drasticamente) entre o Q2 e o Q3 e, como resultado, muitas curvas pareciam completamente diferentes".

"Minha primeira volta no Q3 foi muito ruim porque eu não estava acostumado com essas condições. Depois, achei que a segunda volta tinha sido muito melhor, mas foi ainda mais lenta. Então foi difícil julgar naquelas condições. Talvez não tenhamos sido perfeitos em nossa execução, mas ainda fiquei um pouco surpreso por não termos conseguido ser mais rápidos. Dito isso, o segundo lugar é uma boa posição inicial, veremos o que podemos fazer amanhã", falou.

Lando Norris e Oscar Piastri após a classificação. Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Piastri não escondeu a surpresa com a pole de Leclerc, apesar de saber que ele era o principal rival da equipe britânica na Hungria: "Charles foi rápido durante todo o fim de semana. Mesmo nesta manhã, ele estava mais perto do que pensávamos. As coisas mudaram um pouco e ele fez um trabalho muito bom, portanto, parabéns a ele. Eu não esperava ficar em segundo lugar atrás de uma Ferrari neste fim de semana, mas ele fez um bom trabalho. Então a corrida de amanhã promete ser divertida, um pouco mais animada".

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!