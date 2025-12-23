A temporada de 2025 da Fórmula 1 não foi fácil para Oscar Piastri. O australiano parecia ter o controle total da situação até as férias no meio do ano, tendo 104 pontos de vantagem para Max Verstappen e, após o GP da Holanda, 34 pontos à frente de Lando Norris.

Porém, no GP de Abu Dhabi, Piastri terminou apenas em terceiro na tabela de pilotos, 13 pontos atrás de Norris, que conquistou seu primeiro título mundial. O australiano teve uma segunda parte da temporada bastante difícil, com batidas e erros que não lhe são comuns.

Apesar de ter perdido o título, Zak Brown, CEO da McLaren, acredita que Piastri não precisa "se reerguer" depois da disputa acirrada de 2025. Brown também defendeu que o australiano "será um futuro campeão mundial".

"Nossos dois pilotos venceram sete corridas, pilotaram de forma brilhante e se apoiaram mutuamente".

“É um esporte cruel, às vezes as coisas dão certo, às vezes não, [isso] está fora do seu controle, mas estou animado para competir com esses dois caras no ano que vem".

Zak Brown defendeu que Piastri deve ficar orgulhoso de tudo que fez ao longo do ano, uma vez que passou 15 corridas como líder do campeonato e venceu em sete finais de semana.

"Aprendemos muito este ano, mas no que diz respeito a deixar nossos pilotos correrem, deixamos que corressem até o final, incluindo a ultrapassagem de Oscar por fora [em Norris na primeira volta em Abu Dhabi]".

"Então, com certeza vamos continuar com isso, mas acho que, como fazemos todo fim de semana, aprendemos e aprimoramos".

