F1 - Piastri: "Norris me pediu desculpa" pela batida no Canadá

Lando Norris e Oscar Piastri protagonizaram uma confusão dentro da McLaren no final do GP do Canadá, com o britânico abandonando a prova depois de tocar no carro de companheiro de equipe e bater no muro. O atual líder do campeonato da Fórmula 1 apaziguou a situação, confirmando que Norris pediu desculpas pelo ocorrido.

Após a sessão em Montreal, Piastri afirmou: "Honestamente, não vi o que aconteceu. Obviamente, me senti tocado, mas sim, é um lugar incomum para um incidente. Então, ainda preciso dar uma olhada. O Lando me pediu desculpas, então acho que isso diz um pouco, mas honestamente não vi muita coisa".

Questionado pela mídia sobre o que Norris falou para ele, o australiano disse que "ele apenas disse que a culpa foi dele".

Ao ser perguntado se a atitude do britânico ajuda a não criar um clima de tensão dentro da McLaren, Piastri confirmou que "sim, definitivamente".

"Acho que Lando é um cara muito bom e acho que está no caráter e na personalidade dele dizer exatamente o que pensa. E se isso for prejudicial a ele, ou se for sobre ele mesmo, então não importa para ele, e acho que essa é uma grande qualidade do Lando. Acho que é uma boa qualidade".

"Acho que é bom para toda a equipe daqui para frente que possamos ter essas conversas, correr assim e superar as coisas que não acontecem como queremos".

Ao ser perguntado se a situação na escuderia de Woking vai mudar depois da confusão, o atual líder do campeonato disse: "Acho que tudo permanecerá igual. Se tivesse sido uma batida em uma curva e claramente erramos e fôssemos muito agressivos, isso seria uma coisa".

"Mas foi um incidente um tanto infeliz, na verdade, em uma reta. Então, para mim, não acho que isso mudará nada e acho que é assim que deve ser, porque, no fim das contas, nós dois estamos tentando lutar por um campeonato mundial".

Já sobre o aumento de vantagem significa alguma coisa na dinâmica da disputa interna da McLaren, Piastri negou: "Ainda falta muito, muito tempo, e essa diferença de pontos acaba se o Lando vencer três corridas e eu terminar em segundo. Então, não é uma margem confortável, e não é assim que eu quero construir essa margem".

"Este fim de semana não foi forte o suficiente para mim. Acho que, como equipe, também reconhecemos que foi um desafio e precisamos ser mais fortes. Então, há muitas coisas para trabalhar e, obviamente, não estamos contentes em terminar [onde terminamos]", concluiu.

