O Mundial de Pilotos da F1 de 2025 está cada vez mais polarizado: com a dobradinha de Oscar Piastri e Lando Norris no GP da Espanha, a dupla da McLaren se isolou na classificação e a equipe se distanciou ainda mais das concorrentes na tabela de construtores. A diferença entre o australiano e o britânico é de apenas dez pontos. Com o 12º lugar em Barcelona, Gabriel Bortoleto subiu duas posições.

O brasileiro era o último colocado na temporada, pois ainda não pontuou e perdia nos critérios de desempate para Franco Colapinto e Jack Doohan, que haviam conquistado melhores colocações em corridas. O desempenho na Catalunha faz com que ele ultrapasse tanto o argentino quanto o australiano, que "revezam" no segundo assento da Alpine.

Bortoleto e Hulkenberg comemoram ótimo resultado para a Sauber no GP da Espanha, que fez a escuderia subir no campeonato de equipes. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen tinha tudo para seguir colado na dupla da McLaren, mas foi prejudicado por um safety car tardio no GP da Espanha que o obrigou a calçar pneus duros, enquanto todo o resto do grid estava de macios. Isso porque a Red Bull já tinha feito três paradas e esgotado seu estoque de compostos macios e médios. Além de perder posições, ele foi punido por um incidente com George Russell e fechou em décimo.

Com isso, tetracampeão marcou apenas um ponto e foi a 137, 49 a menos que Piastri e 39 atrás de Norris, fazendo com a que disputa comece a ficar polarizada entre o líder e o vice-líder. Russell segue na quarta posição, com 111 pontos, enquanto Charles Leclerc se consolidou em quinto, com 94, ao fechar o pódio em Barcelona.

Classificação de pilotos:

No campeonato de equipes, a McLaren pode dizer que já está com uma mão na taça mesmo com apenas um terço de temporada completa. A equipe britânica tem 362 pontos, 197 a mais que a nova vice-líder, a Ferrari, que ultrapassou tanto a Mercedes quanto a Red Bull no GP da Espanha. Para quem teve um mau começo de ano, é uma redenção marcante da Scuderia.

Dobradinha da McLaren encaminha, cada vez mais, título e construtores para o time de Woking na F1. Foto de: David Ramos / Getty Images

Com o quinto lugar de Nico Hulkenberg, a Sauber, equipe de Bortoleto, saiu da lanterna e pulou para a oitava colocação, superando Aston Martin e Alpine, que é agora a última colocada. Mesmo sem pontuar em Barcelona, a Williams segue consolidada em quinto, seguida da Racing Bulls, em sexto, e da Haas, que é a sétima.

Classificação de equipes:

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 362 27 51 33 40 37 58 33 40 43 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 165 5 12 18 22 21 16 20 28 23 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 159 27 30 18 18 18 30 6 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 144 18 18 25 10 18 16 26 12 1 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Williams 54 10 7 2 - 6 12 14 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 28 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 26 - 14 1 5 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Sauber 16 6 - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 16 8 2 - - - 4 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 10 Alpine 11 - - - 6 - 1 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - -

Classificação final do GP da Espanha de F1:

