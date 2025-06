F1 - Piastri, pole da Espanha: "McLaren foi incrível hoje!"

Depois de liderar a segunda sessão de treinos de sexta-feira, Oscar Piastri continuou com esse desempenho na última sessão de TLs e na classificação de sábado, garantindo a pole position do GP da Espanha de Fórmula 1. O australiano elogiou a performance da McLaren no treino classificatório.

O piloto da McLaren fez uma volta 0,2 segundo melhor do que a do segundo colocado, Lando Norris, no Q3, conquistando sua quarta pole position da temporada. Após a sessão, Piastri afirmou: "Estou muito feliz, tem sido um bom fim de semana até agora".

Oscar Piastri, McLaren Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Na verdade, não começamos o fim de semana da melhor maneira, obviamente estávamos com um pouco de dificuldade, mas encontramos alguma velocidade na noite passada e o carro estava incrível hoje. Obviamente, consegui dar algumas boas voltas".

"Este foi um lugar bastante desmoralizante para nós há um ano, então voltar assim é um ótimo resultado", concluiu.

