Vice-campeão da Fórmula 1 2024, vice-líder da temporada 2025 e pressionado pelo companheiro e primeiro colocado Oscar Piastri, o britânico Lando Norris 'entregou as pontas' após se classificar só em quarto para o GP da Emilia Romagna, enquanto o 'rival de garagem' australiano larga na pole em Ímola.

“Como todo fim de semana, preciso tentar recuperar posições e seguir em frente. Não é fácil, não é uma pista fácil de ultrapassar, mas é o que é...", disse Norris após a classificação no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

"Não fui bem o suficiente na minha última volta na classificação. A classificação tem sido, de longe, o meu ponto forte [na F1], mas este ano, simplesmente não está correndo bem", completou Lando neste sábado.

O inglês também revelou que está se distanciando das redes sociais em meio à pressão da disputa pelo título mundial. O foco, segundo ele, é focar em "coisas produtivas". De acordo com o piloto, ele não está usando as mídias sociais "há algumas semanas", conforme reportou a ESPN.

"Não é algo que eu goste. Não preciso fazer isso. É a minha vida. Gosto de não usar meu telefone tanto quanto antes. Ainda uso meu telefone e continuo mandando mensagens para amigos e essas coisas. Apenas vejo a mídia social como um desperdício de tempo e energia, e simplesmente não preciso dela."

Lando Norris, McLaren Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Norris acrescentou que não "acha mais interessante" as mídias sociais e, consequentemente, não publica no Instagram desde 9 de maio, depois de terminar no pódio no GP de Miami, vencido por Piastri nos Estados Unidos.

Em vez de postar, o piloto da McLaren diz que liberou tempo para se concentrar em aspectos mais importantes de sua vida. "Sinto que tenho mais tempo para fazer as coisas que quero fazer", afirmou o competidor.

"Só quero passar tempo com meus amigos. Vou jogar golfe, treinar e fazer coisas que sejam produtivas". Atualmente, Norris está em segundo lugar na classificação da F1, 16 pontos atrás do companheiro Piastri.

