Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1 de 2025 depois do GP do Bahrein, com erros consecutivos de Lando Norris e um carro muito rápido da McLaren. No entanto, o australiano ainda precisa melhorar um aspecto aos sábados: a classificação.

No GP de Miami, Piastri foi apenas o quarto colocado, apesar de ter vencido a corrida com uma boa ultrapassagem em cima de Max Verstappen, que estava na pole.

Essa foi a terceira vitória de Oscar na temporada de 2025, colocando-o à frente de seu companheiro de equipe. Porém, o piloto sabe que precisa melhorar o seu ritmo de classificação se quiser começar a sonhar com o título deste ano.

Segundo informações do RacingNews365, o australiano ressaltou que era altamente "improvável" que ele vencesse o GP de Miami depois de largar como quarto no pelotão, atrás de Verstappen, Norris e George Russell. Por isso, o piloto destacou o ritmo "inesperado" do MCL39.

"Acho que [o fim de semana em Miami] não foi o meu melhor, e muito disso aconteceu [na classificação]", disse Piastri.

"A corrida foi bastante sólida, mas [na classificação] fiquei bastante frustrado com meu desempenho".

Oscar disse que contou muito com a "sorte" no circuito de Miami e tudo deu certo porque o "carro era muito rápido", mas isso ainda não o deixa completamente confortável em já pensar no Mundial.

"Não quero depender isso [sorte] todos os domingos. Claramente, está é uma exceção ao ritmo que tivemos esse ano".

"Sim, sempre tivemos um carro forte, mas o ritmo que tivemos desde a primeira volta pareceu inesperado, até para nós".

Piastri reforçou que precisa fortalecer suas classificações. Em 2024, o australiano perdeu em comparação a Norris aos sábados. Porém, neste ano, Oscar está ganhando, além de ter vencido duas corridas a mais que Lando. No entanto, os dois pilotos estão separados por apenas 16 pontos.

Comparação das classificações da McLaren em 2025

CORRIDA LANDO NORRIS OSCAR PIASTRI GP da Austrália P1 P2 GP da China (Sprint) P6 P3 GP da China P3 P1 GP do Japão P2 P3 GP da Arábia Saudita P6 P1 GP de Miami (Sprint) P3 P2 GP de Miami P2 P4

