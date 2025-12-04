F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Oscar Piastri chegou ao dia de mídia de Abu Dhabi com a serenidade de alguém que sabe que está na situação mais complicada entre os três candidatos ao título da Fórmula 1. Dezesseis pontos atrás do líder Lando Norris, e com Max Verstappen também à frente, o australiano chega a Yas Marina como o que tem menos possibilidades... e, talvez por isso, o que tem menos pressão sobre ele.

Pelo menos, é assim que ele se sente. Embora a McLaren insista que não existe um "piloto preferido" - mesmo que a leitura do paddock aponte em uma direção muito específica - Piastri sabe que, para ser campeão, precisará de mais do que apenas velocidade. Será necessário um fracasso dos outros e um desempenho perfeito de sua parte. O Catar restaurou sua confiança, sim, mas os últimos meses não foram bons para ele.

E, ainda assim, ele sorri. Seu discurso é mais sobre liberdade do que sobre obrigação. Quando questionado sobre a pressão de disputar o título pela primeira vez, Piastri puxou uma recordação pessoal. O australiano sabe o que é defender a liderança na etapa final: ele passou por isso na F3 e na F2, vencendo as duas categorias em seu ano de estreia.

Por isso, ele entende melhor do que ninguém o que Norris está passando. "Estou relaxado. Já estive no lado oposto da batalha nas categorias de base e sei como é, foi muito difícil", admitiu. "Vir da posição de quem tem menos a perder é muito diferente para mim".

Piastri reconhece que precisa de "algumas coisas" a seu favor para sair campeão, mas insiste em manter o que de fato depende dele. "Depois do Catar, tenho muita confiança de que posso ter um bom desempenho. Vou apenas tentar estar no lugar certo, na hora certa e ver o que acontece".

Piastri sobre possíveis ordens da McLaren

Era inevitável: e se a McLaren precisar dele para deixar Norris passar? Existe esse debate? Isso já foi discutido? Há alguma ordem preparada?

A resposta de Piastri foi direta: "Não é algo que tenhamos discutido. Até que eu saiba o que se espera de mim, não tenho uma resposta". A resposta foi quase idêntica à de Norris, mas em uma equipe onde cada detalhe conta e em que a narrativa externa coloca o britânico como prioridade natural, o australiano evita polêmicas e segue o roteiro correto.

Ele não faz exigências e não antecipa cenários. Abu Dhabi testará esse equilíbrio.

O precedente de Vettel em 2010... e a sombra de Webber

As estatísticas são maliciosas. Nas duas últimas vezes em que três pilotos tiveram a chance de chegar ao final, o terceiro piloto venceu: Kimi Räikkönen em 2007 e Sebastian Vettel em 2010. E o último caso tem uma ironia que o paddock não poderia deixar de registrar: quem perdeu o título para Vettel foi Mark Webber... agora empresário de Piastri.

Mas o australiano não quer entrar na narrativa de Hollywood. "O fato de ter acontecido uma vez não significa que acontecerá novamente. Saber que é possível me dá um pouco de conforto, mas não me baseio nisso".

E sobre vingar Webber, ele foi enfático: "Eu tento fazer isso por mim. Nós, pilotos, somos bastante egoístas: no final das contas, somos nós que estamos no carro. Mark ficaria muito feliz se eu ganhasse, mas não penso em vingar nada".

"Seria muito legal ser campeão... mas não tenho nenhuma ilusão".

Piastri sabe perfeitamente qual é a sua realidade. Ele é o terceiro na disputa, aquele que "não tem nada a perder" e precisa de um milagre - ou dois - para chegar à glória, mas o brilho em seus olhos é indisfarçável.

"Ser campeão seria muito legal, mas acho que essas coisas levam tempo para se estabelecer. E, além disso, a próxima temporada começa em algumas semanas... aconteça o que acontecer, você se concentra imediatamente em vencer a próxima corrida", falou.

Ele diz isso com aquela calma que define os campeões silenciosos. Aqueles que não precisam declarar para acreditar.

