F1: Piastri 'quebra silêncio' e fala sobre rompimento com Webber
Oscar Piastri falou publicamente pela primeira vez desde que ele e os Webbers seguiram caminhos separados
Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Durante o dia de mídia do GP de Las Vegas, Oscar Piastri falou pela primeira vez desde que rompeu sua parceria com Ann e o ex-piloto de Fórmula 1 Mark Webber.
No dia 9 de novembro, Piastri divulgou um comunicado conjunto informando que ele e os Webber tinham "terminado mutuamente o acordo".
A parceria de sete anos viu a ascensão meteórica do jovem nas fórmulas de base, com títulos consecutivos na Formula Renault Eurocup, Fórmula 3 e Fórmula 2. Depois, os seus gestores desempenharam um papel fundamental na mudança definidora da carreira do australiano, quando ele surpreendentemente deixou a Alpine para assinar pela McLaren.
No entanto, os Webber deram um passo atrás no início da temporada de 2026, com Mark deixando de ajudar Piastri na pista. O australiano tem recebido apoio de Pedro Matos, o seu engenheiro de corrida na Prema na Fórmula 2, e da treinadora mental Emma Murray, mas, por agora, não pode dar quaisquer pistas sobre a sua futura gestão.
Falando publicamente pela primeira vez desde a separação dos Webber, Piastri disse: “Eles desempenharam um papel enorme na minha carreira, particularmente no fim da minha carreira júnior e no início da minha carreira na F1. Tanto o apoio na pista como nos bastidores foi incrivelmente valioso. E acho que agora é o momento apropriado para seguirmos caminhos separados e fazermos coisas novas."
Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber
Photo by: Getty Images
“Não tenho nada definido neste momento. Ainda estou vendo como será necessariamente o futuro à minha volta e a equipe à minha volta, mas sim, eles desempenharam um papel imensamente importante na minha carreira.”
Questionado sobre por quem iria ser representado daqui para a frente, Osca reiterou: “Não tenho ninguém confirmado. Obviamente tenho uma espécie de estrutura interina neste momento, mas não, nada definido para o futuro e vou definir isso no devido tempo.”
Piastri assinou um contrato de vários anos com a McLaren em março de 2025 válido até ao fim de 2028. A temporada de 2026 não correspondeu às suas expectativas, já que o favorito ao título do ano passado tem tido dificuldades em adaptar-se ao novo carro. Está numa sequência de 16 corridas sem pódios, a mais longa da sua carreira até então.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Alex Slitz / Getty Images
Questionado sobre o que gostaria de alcançar nos últimos três GPs da temporada para ganhar confiança e desempenho antes de 2027, Piastri disse: “Apenas continuar a aprender, isso é o mais importante. Não é uma resposta muito empolgante, mas é simplesmente tentar construir esse entendimento."
"Este ano passamos de, no início da temporada, tentar perceber o que eu precisava fazer de forma diferente para depois ter uma compressão bastante boa de como isso precisa ser, mas depois ir lá e concretizar tem sido desafiador."
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