F1: Piastri quebra silêncio sobre rumores de Verstappen na McLaren

Além da ação de pista no GP da Áustria de Fórmula 1, outro tema agitou o circuito na região de Spielberg na semana passada: conversas entre os empresários de Max Verstappen e a McLaren. Apesar de, supostamente, estar com a vaga na equipe de Woking ameaçada, Oscar Piastri não demonstrou preocupação com tal movimento.

A especulação surgiu inicialmente pelo Daily Mail, que afirmou Verstappen teria iniciado negociações com a McLaren, visando uma vaga para 2027 na equipe de Woking. A informação é que o holandês entraria no lugar de Piastri e faria dupla com Lando Norris.

No dia de mídia do GP da Grã-Bretanha, Piastri foi questionado sobre tais rumores. O australiano afirmou não estar preocupado com a situação: "Para mim, isso não significa muita coisa. Obviamente, o Max, com todo talento que tem, está de olho em outras oportunidades."

"Estou muito feliz com quem eu sou", continuou o australiano, garantindo que a McLaren segue satisfeita com o trabalho dele. "[A McLaren] Já me disse várias vezes que está satisfeita comigo e eu confio neles. Além disso, tenho um contrato em vigor", apontou Oscar. "Então, sim, para mim, isso não muda nada. Estou apenas tentando seguir um caminho de sucesso".

Colaboração de Ed Hardy

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