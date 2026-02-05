Oscar Piastri apoiou a abordagem da McLaren para permitir que o australiano e o companheiro de equipe Lando Norris competissem em igualdade de condições, na esperança de que a escuderia britânica de Fórmula 1 possa evitar "causar algumas dores de cabeça para nós mesmos que não precisávamos".

Falando no Autosport Awards de 2026, Stella reafirmou o compromisso da equipe com sua política de igualdade entre os pilotos, embora tenha sugerido que, após mais conversas com os pilotos, a execução seria "simplificada".

"Existem muitas coisas nas quais você pode encontrar maneiras de fazer as coisas melhor", disse o italiano ao Motorsport.com. "Ou, se pudermos encontrar uma forma de fazer o mesmo, mas de maneira mais simples, mais enxuta e com menos trabalho para todos, isso será uma melhoria importante para o futuro".

Stella não deu detalhes de como isso funcionaria, mas há pelo menos dois exemplos principais ao longo da temporada 2025 em que a McLaren, provavelmente, complicou a própria vida mais do que o necessário e fez ajustes posteriores por conta disso.

Um deles foi o GP da Itália em Monza, quando pediu a Piastri que deixasse Norris passar após uma parada lenta do britânico, uma decisão com a qual Piastri discordou fortemente e que ele admitiu ainda pesar em sua mente durante um fim de semana desastroso em Baku.

O outro foi repreender Norris por ter tocado em Piastri em Singapura, para depois desfazer essas "repercussões" privadas no evento seguinte, quando Piastri foi considerado mais responsável pelo choque entre eles na corrida sprint em Austin.

Falando com jornalistas, incluindo o Motorsport.com, no lançamento oficial do MCL40 da McLaren, Piastri disse que simplificar os princípios de corrida da equipe foi uma "decisão sábia" e espera que isso evite algumas das distrações de 2025.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: McLaren

"Vai parecer diferente. Como Andrea disse, simplificar é uma decisão sábia a ser tomada", disse Piastri sobre a política de ordens de equipe. "Provavelmente causamos algumas dores de cabeça para nós mesmos que não precisávamos em alguns momentos do ano passado. Como princípio geral e uma forma geral de correr, isso traz muitos pontos positivos, e é só uma questão de: como refinamos isso para tentar manter só os pontos positivos, basicamente".

"Sempre se fez muito mais do que realmente acontece e muitas pessoas que pensam sem conhecer o funcionamento interno completo, muitas coisas parecem diferentes do que realmente são. [Haverá] alguns ajustes com certeza este ano, mas acho que está bem claro que ainda queremos correr o máximo possível como equipe".

Piastri insistiu que teve uma "chance justa" no ano passado e diz que passar um tempo em casa na Austrália o ajudou a se reequilibrar e se recuperar de perder a disputa pelo campeonato mundial de 2025.

"Sim, acho que tive uma chance justa no ano passado e espero que isso continue exatamente igual", disse ele. "Isso definitivamente não quer dizer que certas coisas não poderiam ter sido feitas melhor no ano passado. Acho que isso ficou claro para todos que assistiram. Mas para mim, em nenhum momento houve más intenções, ou momentos em que questionei as intenções das coisas".

"Foi bom voltar para a Austrália e passar um tempo com minha família e simplesmente dar um passo para longe da F1 e das corridas. O apoio que tive por estar na disputa e a quantidade de comentários que recebi sobre a forma como faço as coisas, foi sinceramente bom de ouvir".

"Há muitas lições do ano passado. E sim, o final foi um pouco doloroso, mas acho que você pode encarar isso de duas maneiras: ou deixa que isso te derrube, ou te dê mais confiança e motivação para o futuro. E acho que, com um conjunto de regras tão diferente também, isso tem sido uma ótima forma de canalizar qualquer motivação que ganhei durante a pré-temporada".

