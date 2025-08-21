F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost

Alain Prost falou sobre sua admiração pelo líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, durante o Festival de Velocidade de Goodwood deste ano, e o australiano disse que foi "muito legal" que um tetracampeão fosse tão efusivo em seus elogios.

Prost e Piastri trabalharam juntos anteriormente na Alpine, quando o francês foi consultor e diretor não executivo, enquanto Piastri fazia parte da academia da equipe.

Tendo apontado Piastri como futuro campeão, Prost afirmou que ele exibia características semelhantes às suas, em conversa com o ex-piloto Karun Chandhok em Goodwood: "Gosto do jeito que ele se comporta. É um pouco como eu, pensando em quando fazer a manobra certa para ultrapassar e sendo um pouco mais inteligente."

Quando a citação foi feita a Piastri pelo Motorsport.com, ele respondeu que era "muito legal" e concordou que parte da comparação de Prost era precisa — embora sentisse que a evolução da F1 desde os tempos de Prost no campeonato havia mudado a execução dessa abordagem.

"É muito legal vindo do Alain. Já ouvi essa comparação de algumas pessoas com Prost. Eu vejo isso de algumas maneiras", disse Piastri.

"Acho que é muito diferente. Obviamente, antigamente, havia muito mais preocupações com a confiabilidade, muitos mais problemas de confiabilidade induzidos pelo piloto também.”

"Então, acho que em alguns aspectos é bem diferente, mas a mentalidade, em alguns aspectos, é a mesma: tentar ser consistente."

Piastri acrescentou que era importante gerenciar os riscos para garantir que não perdesse muitos pontos ao buscar a vitória, mas explicou na mesma entrevista que era benéfico evitar tentar calcular pontos em excesso no campeonato.

O australiano está atualmente nove pontos à frente do companheiro de equipe Lando Norris, com a diferença diminuindo desde que o britânico venceu três das últimas quatro corridas. Duas delas foram, sem dúvida, às custas de Piastri; a punição do líder do campeonato em Silverstone e a aposta de Norris em uma parada na Hungria aproximaram os dois na classificação.

"Quando você está lutando pelo primeiro e segundo lugares, a diferença é de sete pontos, mas se você não terminar a corrida, a diferença é potencialmente de 18 ou 25 pontos, você perde", acrescentou Piastri.

"Então você ainda precisa garantir que termina as corridas, ser consistente e não correr riscos desnecessários. E acho que esse lado da questão ainda é o mesmo, mas provavelmente o raciocínio é bem diferente.”

"A mentalidade provavelmente é bem parecida, o que eu diria que funcionou muito bem no passado."

