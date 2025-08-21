Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost

Tetracampeão só teve coisas boas a dizer sobre australiano durante o Festival Goodwood deste ano

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Alain Prost falou sobre sua admiração pelo líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, durante o Festival de Velocidade de Goodwood deste ano, e o australiano disse que foi "muito legal" que um tetracampeão fosse tão efusivo em seus elogios.

Leia também:

Prost e Piastri trabalharam juntos anteriormente na Alpine, quando o francês foi consultor e diretor não executivo, enquanto Piastri fazia parte da academia da equipe.

Tendo apontado Piastri como futuro campeão, Prost afirmou que ele exibia características semelhantes às suas, em conversa com o ex-piloto Karun Chandhok em Goodwood: "Gosto do jeito que ele se comporta. É um pouco como eu, pensando em quando fazer a manobra certa para ultrapassar e sendo um pouco mais inteligente."

Quando a citação foi feita a Piastri pelo Motorsport.com, ele respondeu que era "muito legal" e concordou que parte da comparação de Prost era precisa — embora sentisse que a evolução da F1 desde os tempos de Prost no campeonato havia mudado a execução dessa abordagem.

"É muito legal vindo do Alain. Já ouvi essa comparação de algumas pessoas com Prost. Eu vejo isso de algumas maneiras", disse Piastri.

"Acho que é muito diferente. Obviamente, antigamente, havia muito mais preocupações com a confiabilidade, muitos mais problemas de confiabilidade induzidos pelo piloto também.”

"Então, acho que em alguns aspectos é bem diferente, mas a mentalidade, em alguns aspectos, é a mesma: tentar ser consistente."

Piastri acrescentou que era importante gerenciar os riscos para garantir que não perdesse muitos pontos ao buscar a vitória, mas explicou na mesma entrevista que era benéfico evitar tentar calcular pontos em excesso no campeonato.

O australiano está atualmente nove pontos à frente do companheiro de equipe Lando Norris, com a diferença diminuindo desde que o britânico venceu três das últimas quatro corridas. Duas delas foram, sem dúvida, às custas de Piastri; a punição do líder do campeonato em Silverstone e a aposta de Norris em uma parada na Hungria aproximaram os dois na classificação.

"Quando você está lutando pelo primeiro e segundo lugares, a diferença é de sete pontos, mas se você não terminar a corrida, a diferença é potencialmente de 18 ou 25 pontos, você perde", acrescentou Piastri.

"Então você ainda precisa garantir que termina as corridas, ser consistente e não correr riscos desnecessários. E acho que esse lado da questão ainda é o mesmo, mas provavelmente o raciocínio é bem diferente.”

"A mentalidade provavelmente é bem parecida, o que eu diria que funcionou muito bem no passado."

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Jake Boxall-Legge Fórmula 1 Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Veja quais são os recordes históricos que talvez jamais sejam batidos
Próximo artigo Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025

F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

Fórmula 1
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025
Oscar Piastri
Mais de
Oscar Piastri
F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"

F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"

Fórmula 1
F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris

F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris
F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"

F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"

Fórmula 1
F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões

F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

Fórmula 1
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

Últimas notícias

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

STCK Stock Car
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

STCK Stock Car
Curvelo
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros