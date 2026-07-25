F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"
Australiano larga em terceiro após duas punições no grid de largada em Budapeste
Lewis Hamilton e Oscar Piastri se tornaram alvo de investigação ainda durante a classificação para o GP da Hungria neste sábado (25). O heptacampeão da Fórmula 1 foi considerado culpado por atrapalhar uma volta rápida do australiano.
O incidente aconteceu já nos momentos finais da classificação, quando Piastri estava terminando sua última tentativa para dar um salto na tabela de tempos, mas acabou se encontrando com o carro #44 que estava mais lento.
Ao ser questionado pela mídia sobre qual foi o grande desafio do dia, Piastri destacou que foi o próprio Lewis e o fato de ele "não olhar o retrovisor".
"Lewis não estava olhando para os retrovisores, o que definitivamente não ajudou na última volta".
"Sinto que hoje o carro esteve melhor e eu só tive que tentar me adaptar a isso; me senti melhor com as condições de hoje e, além disso, as melhorias no carro funcionaram bem, então, sim. É uma pena que eu não tenha conseguido mostrar isso na última volta".
Durante a coletiva, Hamilton explicou que só foi avisado de que Piastri estava se aproximando quando o carro do australiano já estava muito próximo e, sendo assim, não teve tempo hábil de reação.
Com a punição de Hamilton e, mais tarde, de Andrea Kimi Antonelli, Piastri larga na terceira posição. Inicialmente, ele tinha apenas o quinto melhor tempo.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"
F1: Atualização "mudou bastante o ânimo de todos" na Aston Martin, diz Alonso
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários