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Australiano larga em terceiro após duas punições no grid de largada em Budapeste

Livia Veiga
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Lewis Hamilton e Oscar Piastri se tornaram alvo de investigação ainda durante a classificação para o GP da Hungria neste sábado (25). O heptacampeão da Fórmula 1 foi considerado culpado por atrapalhar uma volta rápida do australiano.

Leia também:

O incidente aconteceu já nos momentos finais da classificação, quando Piastri estava terminando sua última tentativa para dar um salto na tabela de tempos, mas acabou se encontrando com o carro #44 que estava mais lento.

Ao ser questionado pela mídia sobre qual foi o grande desafio do dia, Piastri destacou que foi o próprio Lewis e o fato de ele "não olhar o retrovisor".

"Lewis não estava olhando para os retrovisores, o que definitivamente não ajudou na última volta".

"Sinto que hoje o carro esteve melhor e eu só tive que tentar me adaptar a isso; me senti melhor com as condições de hoje e, além disso, as melhorias no carro funcionaram bem, então, sim. É uma pena que eu não tenha conseguido mostrar isso na última volta".

 

Durante a coletiva, Hamilton explicou que só foi avisado de que Piastri estava se aproximando quando o carro do australiano já estava muito próximo e, sendo assim, não teve tempo hábil de reação.

Com a punição de Hamilton e, mais tarde, de Andrea Kimi Antonelli, Piastri larga na terceira posição. Inicialmente, ele tinha apenas o quinto melhor tempo.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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