Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga 'herda' vitória na sprint de Brasília após desclassificação múltipla
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri na pole e Bortoleto cumpre punição; veja grid de largada do GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Q4 AO VIVO: Piastri reage e crava pole no Catar; veja debate
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri conquista pole para o GP do Catar após erro de Norris; Bortoleto é 19°
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Piastri reconquista confiança após sprint no Catar, mas dá aviso sobre Red Bull

McLaren vai para a classificação e corrida mantendo os olhos bem focados na equipe de Milton Keynes

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

Já havia quase três meses desde a última vez que Oscar Piastri mostrou um ritmo tão bom e andou entre os três primeiros. Agora, na sprint do Catar, o australiano voltou à sua boa forma e dominou a corrida de curta duração da Fórmula 1, depois de uma boa classificação na sexta-feira. No entanto, o vice-líder do campeonato prefere manter os pés no chão, faltando apenas duas corridas para o fim da temporada.

Leia também:

O australiano conseguiu diminuir dois pontos na diferença para Lando Norris. Agora, os dois estão separados por 22 pontos e, com isso, para manter a briga viva até Abu Dhabi, o piloto do carro #81 precisa garantir a vitória no domingo (ou torcer para o britânico não triunfar).

Depois da sessão, Piastri foi questionado o que poderia 'acabar' com um fim de semana tão bom. O australiano explicou que, com a situação tão apertada, qualquer pequeno erro pode ser crucial e o divisor de águas.

"Acho que até ontem eu cometi um erro grande na minha volta, então nada está garantido. Muita gente pode tentar mudar coisas no carro, então outras equipes podem achar um pouco mais de performance".

Acho que a Red Bull provavelmente vai encontrar ritmo. Então, só porque as coisas foram bem até agora não quer dizer que vai continuar assim, mas tudo foi bem tranquilo até aqui, o que é bom, e acho que a nossa base de performance chegando para o fim de semana foi muito forte. Então espero que a gente consiga construir um pouquinho mais em cima disso".

Bem-vindo de volta, Oscar Piastri

Piastri sofreu bastante em pistas de baixa aderência no fim do campeonato e isso fez com que ele perdesse pontos importantes na disputa pelo título contra Norris. No entanto, o resultado da sprint mostra que o 'velho' Oscar está de volta, como destacou Andrea Stella em entrevista à Sky Sports.

O Oscar, quando voltamos a um circuito com aderência alta, mostra o quão rápido ele é. A gente sempre disse que o comportamento do pneu com o 'graining' é meio que o território do Oscar, então ele se encontrou naturalmente e imediatamente muito confortável".

"No lado do Lando, hoje obviamente tem um pouco do efeito de estar no vácuo — aqui o ar sujo influencia muito, assim que você segue um carro perde bastante downforce. Mas ao mesmo tempo, até ontem na classificação vimos que com o Lando, especialmente na entrada de curva, estabilidade é uma área em que precisamos melhorar o carro. Então, como eu disse antes, tem trabalho a fazer".

"E sobre o grid em si, já vimos outras vezes que da sprint para a classificação principal as coisas podem mudar bastante. Então acho que não será só o Russell — terá o Max Verstappen também. Ontem, até danificar o carro no Q3, ele estava no mesmo décimo que o nosso. Então espero sim que o Verstappen brigue pela pole, mas o importante é que a gente esteja lá".

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários
Próximo artigo F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar
F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri controla sprint no Catar e ganha 'respiro'; Bortoleto é 11°
F1: Piastri volta a boa forma e é pole sprint no Catar; Bortoleto larga em 13°

F1: Piastri volta a boa forma e é pole sprint no Catar; Bortoleto larga em 13°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Piastri volta a boa forma e é pole sprint no Catar; Bortoleto larga em 13°

Últimas notícias

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros