Já havia quase três meses desde a última vez que Oscar Piastri mostrou um ritmo tão bom e andou entre os três primeiros. Agora, na sprint do Catar, o australiano voltou à sua boa forma e dominou a corrida de curta duração da Fórmula 1, depois de uma boa classificação na sexta-feira. No entanto, o vice-líder do campeonato prefere manter os pés no chão, faltando apenas duas corridas para o fim da temporada.

O australiano conseguiu diminuir dois pontos na diferença para Lando Norris. Agora, os dois estão separados por 22 pontos e, com isso, para manter a briga viva até Abu Dhabi, o piloto do carro #81 precisa garantir a vitória no domingo (ou torcer para o britânico não triunfar).

Depois da sessão, Piastri foi questionado o que poderia 'acabar' com um fim de semana tão bom. O australiano explicou que, com a situação tão apertada, qualquer pequeno erro pode ser crucial e o divisor de águas.

"Acho que até ontem eu cometi um erro grande na minha volta, então nada está garantido. Muita gente pode tentar mudar coisas no carro, então outras equipes podem achar um pouco mais de performance".

Acho que a Red Bull provavelmente vai encontrar ritmo. Então, só porque as coisas foram bem até agora não quer dizer que vai continuar assim, mas tudo foi bem tranquilo até aqui, o que é bom, e acho que a nossa base de performance chegando para o fim de semana foi muito forte. Então espero que a gente consiga construir um pouquinho mais em cima disso".

Bem-vindo de volta, Oscar Piastri

Piastri sofreu bastante em pistas de baixa aderência no fim do campeonato e isso fez com que ele perdesse pontos importantes na disputa pelo título contra Norris. No entanto, o resultado da sprint mostra que o 'velho' Oscar está de volta, como destacou Andrea Stella em entrevista à Sky Sports.

O Oscar, quando voltamos a um circuito com aderência alta, mostra o quão rápido ele é. A gente sempre disse que o comportamento do pneu com o 'graining' é meio que o território do Oscar, então ele se encontrou naturalmente e imediatamente muito confortável".

"No lado do Lando, hoje obviamente tem um pouco do efeito de estar no vácuo — aqui o ar sujo influencia muito, assim que você segue um carro perde bastante downforce. Mas ao mesmo tempo, até ontem na classificação vimos que com o Lando, especialmente na entrada de curva, estabilidade é uma área em que precisamos melhorar o carro. Então, como eu disse antes, tem trabalho a fazer".

"E sobre o grid em si, já vimos outras vezes que da sprint para a classificação principal as coisas podem mudar bastante. Então acho que não será só o Russell — terá o Max Verstappen também. Ontem, até danificar o carro no Q3, ele estava no mesmo décimo que o nosso. Então espero sim que o Verstappen brigue pela pole, mas o importante é que a gente esteja lá".

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!