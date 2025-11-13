Restam três etapas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e a disputa pelo título segue aberta e acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri. A diferença entre os dois companheiros de equipe é de 24 pontos, mas as últimas corridas não tem sido nada positivas para o australiano da McLaren.

Desde o GP da Itália, em setembro, Piastri vem apresentando uma queda brusca de performance, com a corrida em Baku - etapa seguinte à corrida de Monza - sendo a pior 'apresentação' do piloto em todo o ano, até então - Oscar abandonou a prova ainda na largada depois de bater sozinho no muro.

Falando ao podcast oficial da categoria - Beyond the grid - Piastri refletiu sobre como a controversa ajuda a Lando Norris na etapa da Itália impactou diretamente no seu desempenho.

"Sim, acho que no fim das contas foi uma combinação de várias coisas [os motivos da performance em Baku ter sido tão ruim]. A corrida anterior foi em Monza e eu senti que não tinha sido um fim de semana particularmente bom da minha parte, além do que aconteceu nos pit stops. E aí, em Baku, a sexta-feira já começou difícil: as coisas não estavam funcionando, eu estava forçando demais, não estava feliz com a forma como estava pilotando e, no sábado, acabei tentando compensar um pouco isso", iniciou Piastri.

"Mas, no fim das contas, Baku foi uma 'tempestade perfeita' de vários fatores. Foi um fim de semana horrível, sem dúvida, mas acho que o tanto que aprendi ali, tecnicamente, emocionalmente, como equipe, foi enorme. Hoje eu olho para trás e penso: sem rodeios, foi o pior fim de semana da minha carreira, mas provavelmente o mais útil em certos aspectos. E quando você começa a enxergar as coisas dessa forma, isso acaba te ajudando muito", refletiu.

O baque nos resultados, somados à consistência de Norris, colocou Piastri em segundo lugar no campeonato de pilotos. O australiano, além de perder a certa 'gordura' que tinha feito para o companheiro de equipe, 'deixou' Norris abrir quase um GP de vantagem nesta reta final. Das últimas seis corridas, contando as sprints, Oscar abandonou três. Além disso, o piloto da McLaren não sobe no pódio há cerca de dois meses.

A briga caseira no time de Woking tem levantado algumas sobrancelhas em relação à forma como a equipe está lindando com a disputa entre os dois pilotos, especialmente pelo fato deles estarem livres para disputar na pista, desde que respeitem as "regras papaia".

Outro fator que causou estranhamento foi o time não ter priorizado um piloto em relação ao outro quando Max Verstappen começou a se tornar uma ameaça real na disputa pelo título, com o CEO do esquadrão deixando isso bem claro.

"Sinceramente, acho que não é tão difícil assim [manter tudo exatamente igual entre os companheiros de equipe]. Na verdade, esse sempre foi o nosso modo de operar. Então, quando essa é a base de tudo, você precisaria fazer algo diferente para não tratar os dois de forma igual, o que, de certo modo, é até mais complicado", ponderou Oscar.

"Claro que, quando você está disputando com seu companheiro de equipe, surgem situações difíceis e aconteceram algumas neste ano, em que acabamos nos encontrando na pista. Em momentos assim, é complicado para a equipe deixar todo mundo satisfeito, porque inevitavelmente alguém vai ficar descontente, não tem como fugir disso", destacou.

"Mas acho que o time fez um trabalho muito bom em tentar ser o mais justo e equilibrado possível. Em termos de equipamento, por exemplo, tudo o que tivemos neste ano foi idêntico. Então, de maneira geral, acho que a McLaren fez o melhor trabalho possível para manter a igualdade e o respeito entre nós. E, no fim das contas, temos tido liberdade para correr, o que é ótimo, tanto para nós, que podemos decidir as coisas na pista, quanto para quem assiste", finalizou o australiano.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!