Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Fórmula 1

F1: Piastri revela impacto real de controvérsia de Monza e elogia postura da McLaren perante à briga 'caseira'

Em sua terceira temporada na Fórmula 1, australiano está na briga pelo título com o companheiro de equipe e vem vivendo um ano de altos e baixos na carreira

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Restam três etapas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1 e a disputa pelo título segue aberta e acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri. A diferença entre os dois companheiros de equipe é de 24 pontos, mas as últimas corridas não tem sido nada positivas para o australiano da McLaren

Leia também:

Desde o GP da Itália, em setembro, Piastri vem apresentando uma queda brusca de performance, com a corrida em Baku - etapa seguinte à corrida de Monza - sendo a pior 'apresentação' do piloto em todo o ano, até então - Oscar abandonou a prova ainda na largada depois de bater sozinho no muro.

Falando ao podcast oficial da categoria - Beyond the grid - Piastri refletiu sobre como a controversa ajuda a Lando Norris na etapa da Itália impactou diretamente no seu desempenho. 

"Sim, acho que no fim das contas foi uma combinação de várias coisas [os motivos da performance em Baku ter sido tão ruim]. A corrida anterior foi em Monza e eu senti que não tinha sido um fim de semana particularmente bom da minha parte, além do que aconteceu nos pit stops. E aí, em Baku, a sexta-feira já começou difícil: as coisas não estavam funcionando, eu estava forçando demais, não estava feliz com a forma como estava pilotando e, no sábado, acabei tentando compensar um pouco isso", iniciou Piastri.

"Mas, no fim das contas, Baku foi uma 'tempestade perfeita' de vários fatores. Foi um fim de semana horrível, sem dúvida, mas acho que o tanto que aprendi ali, tecnicamente, emocionalmente, como equipe, foi enorme. Hoje eu olho para trás e penso: sem rodeios, foi o pior fim de semana da minha carreira, mas provavelmente o mais útil em certos aspectos. E quando você começa a enxergar as coisas dessa forma, isso acaba te ajudando muito", refletiu.

O baque nos resultados, somados à consistência de Norris, colocou Piastri em segundo lugar no campeonato de pilotos. O australiano, além de perder a certa 'gordura' que tinha feito para o companheiro de equipe, 'deixou' Norris abrir quase um GP de vantagem nesta reta final. Das últimas seis corridas, contando as sprints, Oscar abandonou três. Além disso, o piloto da McLaren não sobe no pódio há cerca de dois meses. 

A briga caseira no time de Woking tem levantado algumas sobrancelhas em relação à forma como a equipe está lindando com a disputa entre os dois pilotos, especialmente pelo fato deles estarem livres para disputar na pista, desde que respeitem as "regras papaia".

Outro fator que causou estranhamento foi o time não ter priorizado um piloto em relação ao outro quando Max Verstappen começou a se tornar uma ameaça real na disputa pelo título, com o CEO do esquadrão deixando isso bem claro.

"Sinceramente, acho que não é tão difícil assim [manter tudo exatamente igual entre os companheiros de equipe]. Na verdade, esse sempre foi o nosso modo de operar. Então, quando essa é a base de tudo, você precisaria fazer algo diferente para não tratar os dois de forma igual, o que, de certo modo, é até mais complicado", ponderou Oscar. 

"Claro que, quando você está disputando com seu companheiro de equipe, surgem situações difíceis e aconteceram algumas neste ano, em que acabamos nos encontrando na pista. Em momentos assim, é complicado para a equipe deixar todo mundo satisfeito, porque inevitavelmente alguém vai ficar descontente, não tem como fugir disso", destacou. 

"Mas acho que o time fez um trabalho muito bom em tentar ser o mais justo e equilibrado possível. Em termos de equipamento, por exemplo, tudo o que tivemos neste ano foi idêntico. Então, de maneira geral, acho que a McLaren fez o melhor trabalho possível para manter a igualdade e o respeito entre nós. E, no fim das contas, temos tido liberdade para correr, o que é ótimo, tanto para nós, que podemos decidir as coisas na pista, quanto para quem assiste", finalizou o australiano. 

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Batidas de Bortoleto em Interlagos podem ter custado R$12,6 milhões à Sauber
Próximo artigo Red Bull é investigada pela Comissão Europeia; entenda

Principais comentários
Isa Fernandes
Mais de
Isa Fernandes
EXCLUSIVO: Bottas vê ‘exagero’ em análise sobre primeiro ano de Hamilton na Ferrari, mas destaca: “Subestimaram Charles”

EXCLUSIVO: Bottas vê ‘exagero’ em análise sobre primeiro ano de Hamilton na Ferrari, mas destaca: “Subestimaram Charles”

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO: Bottas vê ‘exagero’ em análise sobre primeiro ano de Hamilton na Ferrari, mas destaca: “Subestimaram Charles”
EXCLUSIVO: Bortoleto rebate críticos, detalha ajuda crucial de Verstappen na F1 e opina sobre disputa na McLaren

EXCLUSIVO: Bortoleto rebate críticos, detalha ajuda crucial de Verstappen na F1 e opina sobre disputa na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
EXCLUSIVO: Bortoleto rebate críticos, detalha ajuda crucial de Verstappen na F1 e opina sobre disputa na McLaren
F1 - Mesmo atrás de Norris, Piastri celebra 3º lugar no quali sprint do Brasil: "Me sinto mais confortável"

F1 - Mesmo atrás de Norris, Piastri celebra 3º lugar no quali sprint do Brasil: "Me sinto mais confortável"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Mesmo atrás de Norris, Piastri celebra 3º lugar no quali sprint do Brasil: "Me sinto mais confortável"

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros