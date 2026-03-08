Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Piastri revela liberação de potência inesperada em acidente pré-largada na Austrália

"Com pneus frios, usei a zebra de saída em todas as voltas do fim de semana e não precisava, mas tive cerca de 100 kW extras de potência que não esperava"

Filip Cleeren Redação Motorsport.com
Editado:

Piloto da casa no GP da Austrália, etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1, o jovem Oscar Piastri bateu antes mesmo da largada no circuito de Albert Park, em Melbourne, decepcionando a torcida local.

O piloto da McLaren perdeu o controle do carro na volta de instalação rumo à formação de grid, antes mesmo da volta de apresentação, e sequer largou na corrida deste domingo. Após a prova, ele falou sobre o incidente.

"É bastante decepcionante. Estou tentando entender o que realmente aconteceu, isso é o mais importante. É uma combinação de várias coisas da minha parte, mas foi algo inesperado", começou a explicar Piastri a jornalistas no 'cercadinho'. Depois, ele revelou que houve um problema no carro.

Oscar disse estar "chocado e surpreso" com o acidente e  explicou que houve uma inesperada sobrecarga de potência em sua unidade de potência da Mercedes -- algo similar ao que gerou a batida do italiano Andrea Kimi Antonelli, da equipe de fábrica da montadora alemã, no terceiro treino livre.

"Estou apenas decepcionado. Um cenário como esse simplesmente não deveria acontecer. Então, obviamente, é muito decepcionante. Quer dizer, foi um choque e uma surpresa, de verdade", elaborou o australiano da F1.

"Tudo aconteceu muito rápido. Mas sair da corrida batendo ou tentando chegar à corrida é uma situação que não deveria acontecer", afirmou Piastri, que também assumiu parte da culpa em relação ao 'lance' deste domingo.

"Tivemos alguns problemas. A primeira coisa que quero enfatizar é que certamente há uma grande parcela de culpa minha. Com os pneus frios, usei a zebra de saída em todas as voltas do fim de semana e não precisava. Mas, ao mesmo tempo, tive cerca de 100 kW extras de potência que não esperava, o que não é insignificante. O difícil de aceitar é que tudo estava funcionando normalmente. É apenas uma questão de como os motores precisam funcionar de acordo com as regras", ponderou Oscar.

"Então, essa é a parte difícil de aceitar. Seria até mais fácil, de certa forma, se disséssemos apenas que eram pneus frios e eu estivesse demasiadamente otimista. Mas quando se adiciona outro fator como esse, a situação fica ainda mais complicada", completou ele.

