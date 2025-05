F1: Piastri revela no quê é "bastante parecido" com Verstappen

Oscar Piastri, australiano da McLaren, é o atual líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, mas comparou o estilo de pilotagem ao de Max Verstappen, tetracampeão e rival pelo título de 2025.

Piastri lidera a disputa por apenas 3 pontos depois de Mônaco, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, enquanto Verstappen se mantém na terceira posição.

O australiano estava tentando manter sua sequência de três vitórias em Ímola, onde largou na pole position, mas Verstappen fez uma ultrapassagem fantástica para assumir a liderança na parte externa da primeira curva.

O líder do campeonato acabou terminando em terceiro depois que Norris o ultrapassou com os pneus mais novos no final da prova. O mais preocupante para ele é que, pela primeira vez no ano, a Red Bull parecia mais rápida do que a McLaren em ritmo bruto. É claro que as coisas mudaram muito em Mônaco, mas é um local muito especial e os taurinos esperavam um desempenho mais fraco por padrão.

Embora este seja apenas o terceiro ano de Piastri na F1 e o primeiro em que ele tem uma chance séria no campeonato, ele já travou uma batalha séria com Verstappen. Ele se manteve firme de forma impressionante em Jeddah, onde seu rival recebeu uma penalidade de cinco segundos por usar os boxes, e em Miami, onde venceu ao ultrapassar o pole position.

Falando à BBC Sport, Piastri admitiu que pode ter uma abordagem menos "brutal" do que o 65º vencedor da corrida, mas que eles correm de maneira fundamentalmente semelhante.

"Sinceramente, acho que talvez eu tenha uma abordagem um pouco menos brutal, mas não muito diferente", disse. "Max e eu corremos um contra o outro de forma bastante semelhante. É um estilo muito duro e intransigente e acho que ambos ultrapassamos os limites até certo ponto".

O piloto australiano acrescentou que há respeito mútuo em suas batalhas, pois ambos sabem o que esperar do outro com base em sua experiência de batalhas este ano.

