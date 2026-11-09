F1: Piastri rompe contrato de empresariado com Webber

Oscar Piastri e Mark Webber anunciaram que decidiram, de comum acordo, rescindir o contrato de gerenciamento do piloto de Fórmula 1 da McLaren.

Webber e sua esposa Ann, responsável por gerenciar a carreira do ex-F1 durante sua trajetória nas pistas, assumiram o agenciamento de Piastri em 2019, ano em que o jovem venceu por uma pequena margem Victor Martins na disputa pelo título da Fórmula Renault Eurocup e conquistou uma vaga na academia de F1 da Renault.

A ascensão de Piastri foi meteórica a partir de então, já que ele conquistou o título da Fórmula 3 no ano seguinte – novamente por uma margem mínima, com Theo Pourchaire e Logan Sargeant apenas alguns pontos atrás – e venceu a Fórmula 2 em 2021, também como estreante, e com pouca concorrência naquela ocasião.

Sob a orientação de Webber, Piastri tomou a decisão de deixar a Alpine e assinar um contrato de piloto com a McLaren para a temporada 2023 da F1, o que abriu caminho para sua participação na luta pelo título de 2025. Em 88 largadas na carreira até agora, o australiano conquistou seis pole positions e nove vitórias.

“Estamos orgulhosos de ter desempenhado um papel fundamental nos anos de formação da carreira de Oscar e de tê-lo colocado na F1 para que ele pudesse competir na frente tão cedo”, disse Webber.

“Devido à nossa menor participação nas pistas nesta temporada, concordamos mutuamente que agora é o momento adequado para encerrar nosso contrato de agenciamento. Isso permitirá que Oscar aproveite suas conquistas sob uma nova estrutura de gestão e que nós nos dediquemos a novos empreendimentos. Desejamos ao Oscar tudo de bom para uma carreira longa e bem-sucedida".

Mark Webber, Oscar Piastri e Ann Webber Foto: Sem crédito

Piastri acrescentou: “Gostaria de agradecer a Mark e Ann por todo o apoio e orientação ao longo dos anos. A orientação deles foi inestimável, especialmente para me guiar no início da minha carreira na F1. Desejo a eles tudo de bom daqui para frente".

Webber havia se afastado no início da temporada 2026 e não acompanhava mais Oscar nas pistas. Duas novas figuras passaram a auxiliar o piloto da McLaren: Pedro Matos, seu engenheiro de corrida na Prema na F2, e a coach mental Emma Murray.

“Não houve nada específico, apenas decidimos que as coisas fossem um pouco diferentes”, disse Piastri em fevereiro. “Mark continua muito envolvido e tenho mantido bastante contato com ele nas últimas semanas. Ele simplesmente não estará mais tanto nas pistas. Então, é basicamente isso. Não houve nada específico que tenha desencadeado isso".

Ao participar do podcast High Performance em maio, o piloto de 25 anos acrescentou: “O relacionamento é bom. O Mark é muito meticuloso. Quando entrei na F1, ele trazia perguntas e ideias que, literalmente, nem sequer tinham passado pela minha cabeça. Eu ouvia o que ele dizia e pensava: ‘Como diabos ele pensou nisso?’ Ou: ‘Como é que eu vou conseguir pensar nisso algum dia?’"

Oscar Piastri, da McLaren, com Mark Webber Foto: Getty Images

“E acho que, com a experiência, estamos sempre aprendendo todos os dias, mas agora, começando meu quarto ano, ou tenho as respostas para muitas dessas perguntas que eu não teria nos primeiros anos, ou sei quais perguntas continuar fazendo, o que simplesmente vem com a experiência".

“Naturalmente, quanto mais experiente eu fico, menos coisas o Mark precisa fazer na parte das corridas. Mas, especialmente nos primeiros anos, há algumas lições que você precisa aprender da maneira mais difícil, e não há outra forma de fazer isso".

"Mas tenho certeza de que poderia ter havido muitas outras lições um pouco incômodas e mais difíceis de aprender, das quais provavelmente fui poupado graças à experiência e à orientação do Mark".

“Provavelmente sempre haverá situações ou coisas que correram bem, ou quase problemas que não chegaram a ser problemas, das quais eu nunca vou saber, porque o Mark cuidou disso por mim. É provavelmente assim que as coisas mudaram nos últimos anos".

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