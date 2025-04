Oscar Piastri foi o vencedor do GP da Arábia Saudita de 2025 de Fórmula 1, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Com o resultado, o australiano da McLaren assumiu a liderança do mundial.

Por conta de um incidente no início com Oscar Piastri, Verstappen foi punido em 5s. Yuki Tsunoda e Pierre Gasly bateram e causaram um safety car. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a corrida na 187ª colocação.

A corrida

Na primeira fila, Max Verstappen e Oscar Piastri disputaram as primeiras curvas lado a lado, com o holandês cortando por fora da pista. Contudo, pouco depois, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly se acertaram, causando uma bandeira amarela e fazendo o safety car entrar na pista. Ambos abandonaram.

Por conta do carro de segurança, alguns pilotos decidiram entrar no box e já fazer uma troca de pneus, estando Gabriel Bortoleto entre eles. A relargada aconteceu duas voltas depois, com o tetracampeão conseguindo se distanciar do rival da McLaren e George Russell aproximando.

Depois do caos inicial, a prova começou a ficar mais 'calma', apenas com Lando Norris tentando escalar o pelotão diminuindo o prejuízo da classificação. A décima terceira volta marcou a briga entre Norris e Lewis Hamilton, com o piloto da McLaren atacando, mas tomando o troco logo depois.

Duas voltas depois, o britânico mudou o mapa do motor, superou o heptacampeão e conseguiu abrir em relação à Ferrari 44 sem dificuldades. Seguindo a caça, Norris ultrapassou Kimi Antonelli e subiu para quinto.

A volta 19 ficou marcada pela entrada dos pilotos calçados de médio nos boxes. Três voltas depois, Verstappen parou, pagou a punição de 5s e voltou à frente de Russell. Na 24ª volta, Charles Leclerc ainda não tinha feito sua parada e liderava a corrida.

No fundo do grid, Liam Lawson superou Bortoleto, Fernando Alonso ia ultrapassar o brasileiro, mas os dois quase se tocaram. Pouco depois, o espanhol conseguiu fazer a manobra, sem dificuldades.

A parada do Leclerc aconteceu na 30ª volta e, com isso, Norris assumiu momentaneamente a liderança. Somente na 35ª volta que Lando fez a parada. O retorno do britânico aconteceu atrás de Leclerc, em quinto lugar. Com isso, finalmente, Piastri assumiu a liderança.

Sem dificuldades, Leclerc superou Russell na pista e se colocou no pódio. Ao fim, a corrida ficou tranquila, sem nada na pista acontecendo.

