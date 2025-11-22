Oscar Piastri causou um alvoroço nas redes sociais depois de repostar uma postagem onde havia uma fala de Bernie Ecclestone apoiando a teoria de que a McLaren teria 'escolhido' Lando Norris para ser campeão em 2025 na Fórmula 1. No entanto, ao ser questionado, o australiano afastou qualquer problema com o companheiro de equipe e disse que nem se lembrava de ter visto a publicação.

Antes do fim de semana, a conta de Piastri no Instagram compartilhou brevemente um gráfico citando um comentário de Ecclestone, que afirmou que a equipe de Woking está priorizando seu companheiro de equipe. A repostagem foi excluída logo em seguida, mas os fãs do campeonato não demoraram a perceber o fato.

Após a classificação do GP de Las Vegas, Piastri foi questionado sobre o que havia acontecido.

"Não sei, acordei hoje de manhã e vi, então não sei. Talvez eu tenha feito isso sem querer, obviamente não foi intencional, mas sim, eu não sabia o que tinha acontecido, então não sei".

Ele não deu mais detalhes, mas é muito provável que o piloto tenha tido muito pouco a ver com a gafe e sim a equipe que fica responsável por gerenciar suas redes sociais.

Como é comum em todo o grid, os canais de mídia social de Piastri provavelmente são gerenciados por outra pessoa, em vez de serem administrados exclusivamente pelo telefone do australiano. É provável que o piloto tenha tido muito pouco a ver com o compartilhamento da citação de Ecclestone. Isso também explicaria como ele "acordou" com a notícia.

Oscar Piastri, McLaren MCL39 Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Apesar de querer se distanciar da postagem, ele também enfrentou uma sessão de classificação desafiadora nas condições de baixa aderência do circuito de rua de Las Vegas. Enquanto Norris garantiu outra pole position impressionante, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Williams, Piastri largará em quinto no grid depois que uma bandeira amarela arruinou sua última volta.

Isso deixa Piastri tentando recuperar o atraso em relação ao líder do campeonato, que tem 24 pontos de vantagem no fim de semana.

"Afinal de contas, estamos em Las Vegas, então muita coisa pode acontecer", disse ele quando perguntado se a má classificação complicaria sua disputa pelo título. "Você sabe que vimos corridas muito divertidas aqui nos últimos dois anos, muita ação, então espero que eu possa me envolver no lado certo dessa ação e ganhar terreno amanhã".

